Triathlon : Cassandre Beaugrand vice-championne du monde, Emma Lombardi en bronze

Les deux Françaises n'ont rien pu faire face à la Britannique Beth Potter, vainqueure de la dernière étape de la saison à Pontevedra (Espagne), dimanche, et du classement général.

Temps de lecture : 2 min

Le triathlon français poursuit sa moisson. Au lendemain du titre mondial acquis par Dorian Coninx chez les hommes, devant Léo Bergère, les Tricolores ont réalisé un nouveau doublé. Il n'y a pas eu de médaille d'or chez les femmes, mais de l'argent et du bronze, respectivement pour Cassandre Beaugrand et Emma Lombardi. Les deux Françaises ont été rendez-vous, mais se sont inclinées derrière l'intouchable Britannique Beth Potter, à Pontevedra, en Espagne, dimanche 24 septembre, lors de la dernière étape des World Triathlon Championship Series (WTCS).

Troisième à l'arrivée de cette dernière course de la saison, Cassandre Beaugrand a calé au pire moment, laissant filer sa première place au classement général de la discipline au profit de sa rivale, Beth Potter, vainqueure du jour avec une trentaine de secondes d'avance, et nouvelle championne du monde.

Les Bleues donnent rendez-vous à Paris

Vice-championne du monde pour la première fois de sa carrière, Cassandre Beaugrand devance sa jeune compatriote, Emma Lombardi, troisième au général après sa sixième place acquise à Pontevedra à cinquante secondes de la tête de course. Une performance notable pour la jeune pépite du triathlon français de 22 ans, dont c'était seulement la deuxième saison à ce niveau.

A un an des JO de Paris 2024, les deux étoiles tricolores du triathlon féminin ont marqué des points, même si Cassandre Beaugrand visait clairement le titre. Sacrée championne du monde sur le format sprint en Allemagne cet été, elle n'a toujours pas trouvé la formule sur la distance olympique, qui équivaut au double d'un triathlon sprint, soit 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

Vainqueure des épreuves de Sunderland (29 juillet), de Hambourg (14 juillet), et deuxième du test event de Paris en août, Cassandre Beaugrand (26 ans) clôt ainsi la plus belle saison de sa carrière sur une pointe d'amertume mais avec la qualification pour les JO en poche. "J'étais en stress, j'avais des crampes. J'essayais de garder un rythme. C'était dur mentalement. Je me sentais très bien dans l'eau puis sur le vélo. Je ne peux être que triste parce que j'étais très proche de ce titre", a regretté celle qui visera l'or à Paris.

Une médaille dont rêve également Emma Lombardi qui, elle, doit encore assurer sa qualification : "Je suis très heureuse même si je suis un peu déçue sur la fin de course aujourd'hui. Mais je retiens le positif et le podium au général. L'année prochaine, mon objectif principal sera d'aller à Paris. Je donnerai tout et je serai là en juillet."