VIDEO. Tour de France : Christian Prudhomme "impressionné" par le duo Alaphilippe-Pinot

Un Français en jaune pour le 14-Juillet. Après un incroyable finish à Saint-Etienne, Julian Alaphilippe a repris la tête du classement général et son maillot de leader du Tour pour la 9e étape de cette édition 2019. "Les places de deux et de trois que sont allés chercher Alaphilippe et Pinot ont été très impressionnantes", réagit Christian Prudhomme, directeur du Tour.

Invité du plateau des "Informés du Tour", le patron de la Grand Boucle analyse : "Ils sont allés les chercher à la pédale, comme on dit dans le jargon cycliste, c'est-à-dire en distançant les meilleurs coureurs du monde. C'était hier [samedi], ne nous emballons pas, mais c'était très beau."

Ce n'est pas un duel entre les deux coureurs, plutôt un un duo français : "Il y avait un intérêt commun à collaborer ! D'ailleurs, on a vu Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot se prendre par l'épaule, se congratuler à l'arrivée. L'un voulait gagner du temps pour le classement général, et l'autre voulait absolument reprendre son maillot jaune. Donc ils ont roulé de concert", ajoute Christian Prudhomme. "On s'attendait à cette attaque de Julian Alaphilippe, mais il fallait suivre ! Thibaut Pinot a dit qu'il n'avait qu'une seule chose en tête : attendre ce moment-là et rester dans sa roue. Il a pu suivre Alaphilippe dans la montée et ensuite ils ont collaboré pour finir magnifiquement devant les autres favoris du Tour de France", dit-il.

Le 14 juillet, pour cette 9e étape, le peloton va parcourir quelque 170 km pour rejoindre Brioude (Haute-Loire), où a grandi Romain Bardet. Que représente pour Julian Alaphilippe le fait de rouler en jaune un 14-Juillet ? "Julian Alaphilippe va de découverte en découverte. Ce maillot jaune qu'il voulait avoir, qu'il a voulu reconquérir, qu'il va porter aujourd'hui sur des routes qui sont celles de sa région, même si lui est de l'Allier, il est chez lui. Il embrasse le maillot jaune sur le podium ! Ça veut vraiment dire quelque chose. Ça donne une aura supplémentaire à ce 14 juillet."