DIRECT. Tour de France : la revanche de Bardet dans son fief ? Regardez et commentez la 9e étape entre Saint-Etienne et Brioude

Ce qu'il faut savoir

Un Français en jaune pour le 14-Juillet. Après un incroyable finish à Saint-Etienne, Julian Alaphilippe a repris la tête du classement général et son maillot de leader du Tour pour la 9e étape de cette édition 2019. Dimanche, le peloton va parcourir quelque 170 km pour rejoindre Brioude (Haute-Loire), où a grandi Romain Bardet. Une course que vous pouvez voir et commenter sur notre site franceinfo.fr.

Encore une étape compliquée. C'est un parcours accidenté de 170 km qui attend les coureurs pour le 14-Juillet, avec une grosse difficulté d'entrée : le mur d'Aurec-sur-Loire (3,2 km à 11%). La suite est sensiblement moins difficile même si le dernier obstacle, la côte de Saint-Just (3,7 km à 7,3%), est situé à seulement 13 km de l'arrivée.

Une victoire à la maison pour Romain Bardet ? Après un début de Tour en demi-teinte, le Français d'AG2R se dit "revanchard" après avoir perdu du temps sur les favoris au général dans cette première semaine de course. Doit-il lâcher son objectif de podium et viser des victoires d'étape ? L'enfant du pays veut "se sentir acteur" de la course. Et pourquoi pas chez lui, en Auvergne, pour la fête nationale...

Alaphilippe de nouveau en jaune. Le puncheur de la formation Quick Step a repris le maillot jaune et dipose désormais d'une marge de 23 secondes sur l'Italien Giulio Ciccone. Thibaut Pinot, parti avec lui dans le final de la 8e étape, est désormais troisième au général (à 53 secondes de son compatriote).