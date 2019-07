Tour de France : Nibali s'impose à Val Thorens, Bernal reste en jaune, Alaphilippe éjecté du podium

A la veille des Champs-Elysées, le Colombien Egan Bernal est désormais assuré de remporter la Grande Boucle, sauf catastrophe.

Egan Bernal reste en jaune. Le cycliste colombien a bien résisté, samedi 27 juillet, à l'issue de la 20e étape entre Albertville et Val Thorens remporté par l'Italien Vincenzo Nibali. A la veille de la dernière étape à Paris, qui n'a généralement aucune incidence sur le classement général, Egan Bernal est donc quasiment assuré de remporter la course. De son côté, Juian Alaphilippe n'a pas résisté et a craqué dans la dernière ascension de cette étape alpine. Après avoir passé 14 journées en jaune, le Français est ainsi privé de podium.

Le parcours de la 20e étape a été raccourci en raison de risques météorologiques, qui a une nouvelle fois inquiété les organisateurs. En contrôlant cette dernière course, Egan Bernal s'est ainsi assuré le jaune, la 21e étape vers les Champs-Elysées ne permettant pas de créer d'écart dimanche, sauf catastrophique blessure ou chute. Le coureur de 22 ans devrait ainsi devenir demain le plus jeune vainqueur depuis 1904, et le premier Colombien à s'imposer sur la Grande Boucle.