Tour de France 2019 : les coureurs aux portes des Alpes... Regardez et commentez avec nous la 17e étape

Ce qu'il faut savoir

Les puncheurs devraient être au rendez-vous dès le début de cette 17e étape du Tour de France, la dernière occasion pour eux de briller avant les Alpes. Mercredi 24 juillet, entre le pont du Gard et Gap (Hautes-Alpes), le peloton va parcourir 206 kilomètres sur une étape au profil accidenté. Une course que vous pouvez voir et commenter sur notre site franceinfo.fr.

Une mise en jambes avant les Alpes. Le peloton aura fort à faire pour aller chercher la victoire, avec deux difficultés qui vont se présenter dans cette 17e étape : la côte de La Rochette-du-Buis (col de 4e catégorie), dans la Drôme, et le Col de la Sentinelle (3e catégorie), dont le sommet, situé à moins de 10 km de l'arrivée, pourrait faire des dégâts. Les baroudeurs auront leurs chances sur ce parcours.

Le 12e jour en jaune pour Alaphilippe. Cinq coureurs ont tenté leur chance mardi en échappée, au début d'une étape assez tranquille autour de Nîmes, mais ont été rattrapés dans les derniers kilomètres. Deux événements ont également troublé le calme du peloton : la chute de Geraint Thomas, deuxième au général, sans gravité, et celle de Jakob Fuglsang. Blessé, le Danois de l'équipe Astana a jeté l'éponge. L'arrivée à Nîmes s'est jouée dans un sprint massif, remporté par l'Australien Caleb Ewan, déjà vainqueur à Toulouse, devant l'Italien Elia Viviani et le Néerlandais Dylan Groenewegen. Julian Alaphilippe porte mercredi le maillot jaune pour la douzième fois.