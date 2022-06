Les archers français ont brillé à domicile, dans la cour du Château de Vincennes, lors de la Coupe du monde de tir à l'arc 2022. L'équipe masculine d'arc à poulies a décroché une médaille d'or en s'imposant en finale de l'épreuve contre la Turquie (233-229), samedi 25 juin. Une grande première pour le trio, composé de Nicolas Girard, Quentin Baraer et Jean-Philippe Boulch, après trois finales de suite en Coupe du monde.

Les trois archers tricolores ont terminé sur une note parfaite, avec trois flèches à dix points, au son des cloches de Vincennes, pour dépasser les Turcs et s'adjuger la victoire. "Nous sommes très contents. C'est assez incroyable de gagner ici, à la maison, devant tous nos amis et nos familles. On avait vraiment à coeur de gagner", a réagi Quentin Baraer juste après la finale. Une médaille qui sonne comme une bonne nouvelle pour le tir à l'arc français, alors que World Archery a annoncé son intention de proposer l'arc à poulies au programme des Jeux olympiques de 2028.