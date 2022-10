Coupe du monde 2022 : "Le prix payé est un peu cher" estime Yannick Noah, concernant la tenue du Mondial au Qatar

A un mois du début de la Coupe du monde de football (du 20 novembre au 18 décembre), les questions que pose son organisation au Qatar se multiplient. Alors que plusieurs grandes villes françaises ont décidé de ne diffuser aucun match sur écran géant, Yannick Noah, au micro de RTL vendredi 21 octobre, a exprimé ses doutes et son malaise quant à son envie de suivre le Mondial qatari.

La légende du tennis français, dernier Tricolore à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem (Roland-Garros en 1983), a avoué qu'il "n'était pas sûr" de regarder les matchs durant le tournoi. "Je serai en tournée", s'est-il justifié dans un premier temps avant de développer : "C'est vrai que la Coupe du monde au Qatar, il y a quelque chose qui grince, quelque chose qui ne sonne pas juste (...) On ne peut pas être, d'un côté, sensible à ce qu'il se passe sur le plan écologique, et d'un autre côté tourner le dos malgré la passion qu'on a pour le foot (...) Le prix payé, c'est un peu cher."

#Mondial2022 au #Qatar "Je ne suis pas sûr de regarder car je suis en tournée et il y a quelque chose qui ne sonne pas juste (...) Le prix payé est un peu cher", estime @NoahYannick au micro d'@amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/QQ8pbJHpfX — RTL France (@RTLFrance) October 21, 2022

L'ancien capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup a finalement conclu qu'il se contenterait, sans doute, "de regarder les résultats et les résumés". Fils de Zacharie Noah, ancien joueur professionnel à Sedan et au PSG, Yannick Noah est un passionné du ballon rond. Il était notamment intervenu auprès des joueurs du PSG pour les remotiver en 1996, année où le club parisien a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe.