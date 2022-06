Wimbledon 2022 : tableau ouvert pour Serena Williams opposée à Harmony Tan au premier tour, tirage au sort difficile pour les Françaises

Bien que tombée à la 1 204e place mondiale, aucune joueuse n'espérait tomber, vendredi 24 juin, sur Serena Williams lors du tirage du tableau féminin de Wimbledon (du 27 juin au 10 juillet). C'est la Française Harmony Tan, 113e mondiale, qui ouvrira les hostilités face à la légende américaine, dès le premier tour.

À 40 ans, la septuple vainqueur du Grand Chelem londonien revient aux affaires dans son jardin anglais favori, après un an d'absence du circuit. Si Serena Williams ne bénéficiait pas du statut de tête de série, elle s'est offert un tableau ouvert. Elle pourrait en revanche affronter Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, si l'Américaine parvient à se hisser en demi-finale. La Polonaise, victorieuse de Roland-Garos, pourrait croiser la route, dès les 8es de finale, de Barbora Krejcikova (n°13), gagnante à Paris en 2021.

Pour les Françaises la tache s'annonce rude. Diane Pary sera opposée à Kaia Kanepi, tête de série n°31. Tout comme Océane Dodin, qui rencontrera Jelena Ostapenko (N°12). Kristina Mladenovic a, elle, hérité d'Angelique Kerber (N°15) et Alizé Cornet de Yulia Putintseva (N°27). Entrée en lice plus clémente en revanche pour Caroline Garcia, opposée à Yuriko Miyazaki (206e mondiale), et Chloé Paquet qui affrontera Irina Bara (60e).