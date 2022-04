Tennis : Naomi Osaka et Emma Raducanu réussissent leur entrée, toutes les Françaises éliminées... Ce qu'il faut retenir de la deuxième journée à Madrid

Alors que Roland-Garros approche à grands pas (du 22 mai au 5 juin), l'heure est à la répétition des gammes sur terre battue pour les meilleures joueuses mondiales. À Madrid, elles sont nombreuses - hormis la numéro 1 Iga Swiatek - à préparer le Grand Chelem parisien sur la surface ocre.

Si, jeudi, plusieurs têtes de série sont d'ores et déjà tombées au premier tour, comme Aryna Sabalenka et Karolina Pliskova, elles ont connu meilleure fortune, vendredi 29 avril. Seule Anastasia Pavlyuchenkova a chuté. Maria Sakkari (n°4) a bataillé pendant trois manches (6-7, 6-3, 6-4) mais s'est qualifiée, cela a été plus simple pour Garbine Muguruza (n°7) et Danielle Collins (n°6).

Naomi Osaka expéditive face à Potapova

De retour après sa finale perdue à Miami face à Iga Swiatek, Naomi Osaka, qui a confié s'être inspirée des succès de Rafael Nadal sur terre battue ces dernières semaines, a repris sa marche en avant dans la capitale espagnole. Opposée à la Russe Anastasia Potapova (78e), l'ancienne numéro 1 du classement WTA - redescendue à la 36e place - n'a fait qu'une bouchée de son adversaire (6-3, 6-1) pour rejoindre le deuxième tour du tournoi, où elle retrouvera Sara Sorribes Tormo.

Un an après son forfait à Roland-Garros et avoir révélé connaître "des vagues d'anxiété et de dépression", la Japonaise de 24 ans entend bien poursuivre son retour sur le devant de la scène tennistique jusqu'à Paris. Et, au passage, pourquoi pas gagner le troisième tournoi WTA 1000 de sa carrière à Madrid.

Maria Sakkari écarte Madison Keys en trois sets

La Grecque Maria Sakkari s'est sortie d'un match piège, vendredi, pour son entrée en lice à Madrid. Opposée à l'Américaine Madison Keys, la tête de série n°4 a connu une petite frayeur en perdant la première manche au jeu décisif avant de serrer le jeu et finalement s'imposer en trois sets (6-7, 6-3, 6-4). La demi-finaliste de la dernière édition de Roland-Garros sera opposée à la Russe Daria Kasatkina dimanche.

The clash of the day!



@mariasakkari survives an epic match against Keys (6-7, 6-3, 6-4) in her Madrid opener.#MMOPEN pic.twitter.com/veDGdwETbk — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2022

Leylah Fernandez et Emma Raducanu ne tremblent pas, Garbine Muguruza non plus

Les finalistes de l'US Open Leylah Fernandez (n°17) et Emma Raducanu (n°9) ont elles aussi rejoint le deuxième tour, mais pas sans peine. La Canadienne a eu besoin de trois manches pour sortir l'Allemande Andrea Petkovic (6-1, 1-6, 6-4), tandis que la Britannique a dû s'employer face à Tereza Martincova (7-6, 6-0). Elle était menée 5-2 et a sauvé deux balles de set dans la première manche.

De son côté, à domicile, Garbine Muguruza a bien lancé son tournoi en s'imposant devant l'Australienne Ajla Tomljanovic (7-5, 6-2). La tête de série n°7 défiera l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, tombeuse de Sloane Stephens au premier tour.

C'est déjà fini pour Océane Dodin

Seconde et dernière Tricolore engagée dans la capitale espagnole après l'élimination d'Alizé Cornet, jeudi, face à la Russe Varvara Gracheva (6-1, 5-7, 7-5), Océane Dodin n'a rien pu faire face à la Kazakhstanaise Elena Rybakina (6-2, 7-5), tête de série numéro 16. Pendant 1h20, la Lilloise n'est pas parvenue à trouver la solution sur son service, plafonnant à 50% de premières balles.