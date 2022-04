Madrid : Simona Halep passe, Aryna Sabalenka casse, Alizé Cornet perd son combat... Ce qu'il faut retenir de la première journée

Les meilleures joueuses du monde sont de retour sur l'ocre madrilène pour le tournoi WTA 1000 de Madrid. Toutes, sauf une : Iga Swiatek. La numéro 1 mondiale a décidé de faire l'impasse sur la semaine espagnole afin de peaufiner sa préparation pour Roland-Garros, à un mois du Majeur parisien. Mais ses rivales sont toutes au rendez-vous, à commencer par la nouvelle star espagnole, Paula Badosa, deuxième mondiale, qui a parfaitement lancé son tournoi par une victoire expéditive face à Veronika Kudermetova (6-3, 6-0). Tour d'horizon sur les courts madrilènes.

Simona Halep réussit sa première sous la houlette de Mouratoglou

La Roumaine a entamé une nouvelle phase de sa carrière. A 30 ans, Simona Halep a décidé, il y a quelques semaines, de choisir Patrick Mouratoglou comme nouvel entraîneur, lui le coach historique de Serena Williams, pour se fixer de nouveaux défis. Et l'épopée a bien commencé pour la vainqueure de Roland-Garros 2018, jeudi, face à la Chinoise Shuai Zhang. En un peu plus d'une heure, la désormais numéro 21 mondiale a disposé facilement de son adversaire (6-2, 6-3).

Lors du prochain tour, Simona Halep aura fort à faire puisque c'est la tête de série n°1, Paula Badosa, qui sera de l'autre côté du court. Un premier vrai test donc pour la Roumaine sous l'ère Mouratoglou, face à une autre redoutable joueuse sur terre battue.

Aryna Sabalenka et Karolina Pliskova coincent d'entrée

On peut être tête de série et sortir dès son entrée en lice. Aryna Sabalenka, quatrième mondiale, et Karolina Pliskova, septième, en ont fait l'expérience jeudi. La Biélorusse, d'abord, n'a pas trouvé la solution face à la révélation de Roland-Garros en 2019, Amanda Anisimova. La jeune Américaine de 20 ans, 33e mondiale, a surpris la puissante Sabalenka (6-2, 3-6, 6-4), qui sortait pourtant d'une finale au tournoi de Stuttgart.

La Tchèque Karolina Pliskova n'a pas non plus trouvé la solution. Pire, elle n'a même pas gagné une manche. Elle a dû accepter la domination (6-4, 7-5) de sa jeune compatriote Marie Bouzkova, 77e mondiale.

Retour réussi pour l'énigmatique Victoria Azarenka

On l'avait quittée sur un départ du court sans trop de raison à Miami, sans même serrer la main de son adversaire alors qu'elle était dominée. Un mois tout pile après son coup de sang, Victoria Azarenka a retrouvé les courts du circuit WTA face à la Suissesse Viktorija Golubic. Au bout d'un beau duel (7-5, 6-3) et moins de deux heures de match, la Biélorusse a su se défaire de son adversaire pour se hisser au deuxième tour à Madrid.

Une bonne nouvelle pour l'ex n°1 mondiale après un début de saison compliqué sur le plan psychologique, où elle a notamment fondu en larmes en plein match à Indian Wells.

Elimination précoce et frustrante pour Alizé Cornet

Seule Française en lice jeudi, Alizé Cornet a bataillé mais a chuté dès le premier tour face à la Russe Varvara Gracheva (6-1, 5-7, 7-5). La Niçoise n'a pas réussi à avoir les ressources nécessaires au bout de presque trois heures de match pour prendre le dessus sur son adversaire de 21 ans. La 73e joueuse mondiale a été plus performante que la Française, 34e au classement WTA, dans les moments clés. En face, Cornet a été plombée par son service, trop hésitant sur l'ocre madrilène (50% de premières balles). Vendredi, Océane Dodin portera les seuls espoirs tricolores et fera face à Elena Rybakina, 17e joueuse mondiale.