Tennis : à San Diego, la Polonaise Iga Swiatek s'offre un huitième titre cette saison

Et de huit titres en 2022 ! Toujours aussi dominatrice, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, championne à Roland-Garros et à l'US Open, s'est adjugée dimanche 17 octobre le WTA 500 de San Diego (Californie), en écartant 6-3, 3-6, 6-0 la Croate Donna Vekic (77e). Deux semaines après son premier faux pas dans une finale cette saison, à Ostrava où la Tchèque Barbora Krejcikova, surmotivée devant son public, l'a empêchée de rester sur un 100 %, la Polonaise de 21 ans a poursuivi, imperturbable, sa marche en avant.

‍♀️This is the best prize/trophy ever! Thank you San Diego for an amazing (cloudy) week and this unique vibe. I love it here.

And congrats @DonnaVekic for your amazing run! And sorry for waving my hands at the net. pic.twitter.com/SLwGiVM4zr