US Open 2022 : imperturbable, Iga Swiatek domine Ons Jabeur et décroche son troisième Grand Chelem

Iga Swiatek a signé la finale quasi-parfaite. La Polonaise a décroché le troisième titre du Grand Chelem de sa carrière – le premier ailleurs qu'à Roland-Garros – en remportant l'US Open 2022 contre Ons Jabeur (6-2, 7-6[5]), samedi 10 septembre. La Polonaise s'est d'abord montrée implacable, puis insubmersible face aux assauts répétés de son adversaire. La numéro un mondiale aura su monter en puissance dans ce tournoi pour signer une conclusion tout en maîtrise.

On a craint un temps que l'affrontement ne soit pas à la hauteur de l'événement. Swiatek a dans un sens fait subir à la Tunisienne ce que cette dernière avait fait endurer 48 heures plus tôt à Caroline Garcia. Engluée dans la toile de son adversaire, frustrée malgré une volonté de ne jamais abdiquer, Jabeur a eu le malheur d'être celle qui a retrouvé le rouleau-compresseur Swiatek.

Celui qui avait complètement surclassé le reste du circuit lors des six premiers mois de la saison, avant de se gripper, notamment à Wimbledon, et une élimination surprise au 3e tour contre Alizé Cornet. D'une précision d'orfèvre sur sa première balle de service (90% dans le premier set), la joueuse de 21 ans a joué à sa main, prenant les commandes dès l'entame de la rencontre en prenant le service de sa rivale : 3-0 après huit petites minutes.

La Polonaise Iga Swiatek au service lors de la finale dames de l'US Open, le 10 septembre 2022, contre la Tunisienne Ons Jabeur (ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)

A deux reprises, à 3-1 dans les deux manches, Ons Jabeur a failli retourner la situation en débreakant. Sa combativité retrouvée et sa capacité à varier le jeu n'ont fait que contraindre Iga Swiatek à hausser encore son niveau de jeu, ce dont elle a été systématiquement capable. Trop intelligente dans sa défense, trop puissante sur ses passings quelle que soit sa position sur le court, la patronne du circuit s'est longtemps comportée comme telle ce samedi.

Elle n'aura laissé craqueler sa cuirasse par nervosité qu'à la moitié du deuxième set, permettant à la Tunisienne de revenir à quatre jeux partout. Ons Jabeur a eu raison de vouloir réduire l'échange, mais elle a alors laissé passer quatre occasions d'avoir l'opportunité de servir pour le gain de la manche. Revenue pour de bon dans le match, il lui aura manqué un soupçon de lucidité dans ses choix tactiques sur les points capitaux.

Car si elle a su pousser le deuxième set jusqu'au tie-break, effaçant au préalable une première balle de match, elle n'aura techniquement jamais mené au score. Et Iga Swiatek n'a pas cédé à la panique, confirmant son impitoyable force mentale pour signer une dixième victoire en dix finales (en ne perdant pas le moindre set) depuis son premier sacre retentissant porte d'Auteuil en 2020.

The #USOpen is Iga Swiatek's 7th title of her remarkable 2022 campaign - Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland Garros, US Open.



The last woman to win seven or more titles in a single season was Serena Williams in 2014.