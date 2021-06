Roland-Garros 2021 : Au terme d'un combat de plus de trois heures, Barbora Krejcikova s’offre Maria Sakkari et une première finale en Grand Chelem

Déroutante ! Au terme d’une rencontre davantage marquée par son scénario palpitant que par la qualité du jeu, Barbora Krejcikova, 33e mondiale, est venue à bout de Maria Sakkari (tête de série n°17), battue en trois manches (7-5, 4-6, 9-7) et 3h18 de jeu. La Tchèque a, jusqu’au bout, joué avec ses nerfs, et surtout avec ceux du public du court Central acquis à la cause de la Grecque. Lauréate de Roland-Garros en double il y a trois ans, Krejcikova aura ainsi l’occasion de soulever la coupe Suzanne-Lenglen, dimanche en finale, face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.