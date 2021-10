Open d'Australie : les joueuses non-vaccinées autorisées à participer mais contraintes à une quarantaine

Selon un mail de la WTA, qui organise le circuit professionnel féminin, les joueuses non-vaccinées contre le Covid-19 pourront participer à l'Open d'Australie en janvier moyennant une quarantaine de 14 jours dans un hôtel avant le tournoi et des tests réguliers. Les joueuses vaccinées seront quant à elles libres de leurs mouvements.

Ce mail de la WTA destiné aux joueuses a été transmis au journaliste du New York Times spécialisé dans le tennis Ben Rothemberg, qui l'a publié sur son compte Twitter. L'information contredit des propos tenus par plusieurs hauts responsables australiens, selon lesquels les non-vaccinés n'obtiendraient pas de visa. "Tout visiteur en Australie devra être doublement vacciné", a notamment affirmé il y a quelques jours le ministre fédéral de l'Immigration, Alex Hawke.

Update on #AusOpen



Per email sent to WTA players just now, Tennis Australia has told WTA PC that fully vaccinated players won’t be required to quarantine or bubble at all.



Unvaccinated players will be allowed to enter, TA tells WTA, but must do 14 days of hotel quarantine. pic.twitter.com/cu4NV8abYB