Indian Wells : Iga Swiatek et Maria Sakkari qualifiées pour la finale, la même affiche qu'en 2022

Iga Swiatek a tenu son rang, vendredi 15 mars, en se qualifiant pour la finale du WTA 1000 d'Indian Wells. La numéro un mondiale a dominé Marta Kostyuk (6-2, 6-1), présente dans le dernier carré d'un tournoi aussi prestigieux pour la première fois de sa carrière. L'Ukrainienne est apparue un peu dépassée par les événements, et par le niveau métronomique de son adversaire. Swiatek retrouvera en finale la Grecque Maria Sakkari, la même affiche que la finale 2022, année du premier titre de la Polonaise à Indian Wells.

SUPREME 𝟏GA 🥶@iga_swiatek sees off Kostyuk and advances to the @BNPPARIBASOPEN showpiece final for the second time in her career! #TennisParadise pic.twitter.com/hOJbHRpLLr — wta (@WTA) March 16, 2024

La leader du classement WTA a déroulé, à l'image de son début de tournoi immaculé, qui ne l'a pas vu perdre un set. Swiatek n'a pas concédé la moindre balle de break, et commis seulement six fautes – presque quatre fois moins que son adversaire (23) - en 1h09 de jeu. Puissante comme à son habitude, Iga Swiatek est apparue en totale confiance, elle qui peine à trouver la constance depuis le début de la saison. La joueuse de 22 ans avait été notamment éliminée dès le troisième tour du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie, par la 50e joueuse mondiale Linda Noskova, ou encore sortie en demi-finale de son dernier tournoi, à Dubaï, par la qualifiée russe Anna Kalinskaya.

Swiatek n'aura laissé que trois jeux à son adversaire, blessée qui plus est au pied dans le deuxième set. Avec 17 jeux concédés seulement depuis le début du tournoi, personne n'avait fait mieux depuis Serena Williams en 2001. Elle disputera la dixième finale de sa carrière en WTA 1000, la deuxième à Tennis Paradise après l'édition 2022.

37 - Defeating Marta Kostyuk, Iga Swiatek (10/27) has now made the final in 37% of WTA-1000 main draws entered, surpassing Serena Williams (36.7%) for the highest rate since the format's start in 2009. Leader.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @iga_swiatek @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/IB3D1v1WeL — OptaAce (@OptaAce) March 16, 2024

Justement, elle retrouvera la même adversaire qu'il y a deux ans, la Grecque Maria Sakkari. Cette dernière a dominé Coco Gauff dans l'autre demi-finale, au terme d'un match plus accroché (6-4, 6-7 [7-5], 6-2) et interrompu à deux reprises non pas par des abeilles comme la veille mais par la pluie. La tête de série numéro 9 du tournoi s'est montrée plus constante, et surtout plus opportuniste, convertissant six de ses douze balles de break.

Sakkari, qui avait écarté plus tôt dans le tournoi les Françaises Caroline Garcia au 3e tour, puis Diane Parry en huitièmes de finale, n'avait plus battu une joueuse du Top 3 mondial depuis 2022 et semble retrouver la confiance qui l'avait emmené jusqu'à la 3e place du classement WTA il y a deux ans. Année durant laquelle elle n'avait rien pu faire pour empêcher Iga Swiatek de l'emporter 6-4, 6-1 en finale d'Indian Wells, avant une possible revanche dimanche.