Wimbledon 2021 : Djokovic et Berrettini tranquilles, Rublev craque face à Fucsovics... Ce qu'il faut retenir des 8es de finale hommes

Si Novak Djokovic et Matteo Berrettini se sont qualifiés pour les quarts de finale de Wimbledon lundi 5 juillet, Andrey Rublev a de son côté loupé le coche. Voici ce qu'il faut retenir des huitièmes de finale hommes.

Novak Djokovic a déroulé face au Chilien Cristian Garin, à qui le Serbe n'a laissé aucune chance (6-2, 6-4, 6-2). Le numéro 1 mondial a donné le ton en breakant d'entrée, et malgré des moments de relâchement dans le deuxième set, le "Djoker" n'a jamais vraiment été inquiété de la partie. Avec cette nouvelle victoire, le récent vainqueur de Roland-Garros rejoint les quarts de finale pour la douzième fois en seize participations.

Andrey Rublev, tête de série numéro 5, est tombé face à Marton Fucsovics dans un bras de fer en cinq manches (6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3). Le Russe a connu un passage à vide fatal dans le quatrième set et au début du cinquième, laissant Fucsovics remporter neuf jeux d'affilée. Le 48e mondial, qui n'avait jamais dépassé le deuxième tour lors de ses trois premières participations au tournoi londonien, obtient également son meilleur résultat en tournoi du Grand Chelem. Il disputera son premier quart de Wimbledon face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

To get there, and to play that shot



Unbelievable from Marton Fucsovics #Wimbledon pic.twitter.com/SE0MRtIOR4