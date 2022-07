DIRECT. Wimbledon 2022 : Tan part fort, Cornet affronte la reine Swiatek, le choc Kyrgios-Tsitsipas, Gasquet attendu... Suivez les matchs de samedi

Trois Français ont rendez-vous sur le gazon londonien samedi 1er juillet pour rejoindre Caroline Garcia en huitièmes de finale. Première Tricolore à entrer en piste, Harmony Tan affronte l'invitée anglaise Katie Boulter. Sur le papier, le match s'annonce équilibré entre respectivement la 115e et la 118e joueuse mondiale. Mais la Britannique bénéficiera du soutien total du public et participe à son quatrième tournoi de Wimbledon, alors que la Française fait ses premiers pas dans ce Majeur.

A la suite de cette rencontre, Richard Gasquet sera opposé au Néerlandais Botic van de Zandschulp, 25e mondial. Quant à Alizé Cornet, elle rencontrera pour la première fois Iga Swiatek et tentera de mettre fin à la série de 37 victoires consécutives de la Polonaise.

Sur le Centre Court, un duel de jeunes pousses 100 % américaines ouvrira la sixième journée du tournoi, entre Coco Gauff, 18 ans, et Amanda Anisimova, 20 ans. Suivront la rencontre entre l'Espagnole Paula Badosa et la Tchèque Petra Kvitova puis le match entre Rafael Nadal et Lorenzo Sonego. Enfin, l'une des affiches du jour se tiendra en fin de journée sur le court n°1, entre le Grec Stefanos Tsitsipas et le bouillant Australien Nick Kyrgios.