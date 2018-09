VIDEO. "Vous êtes un voleur. Vous m'avez volé un point" : Serena Williams s'emporte contre l'arbitre en finale de l'US Open

L'Américaine a perdu le tournoi face à Naomi Osaka, qui devient la première Japonaise à remporter un Grand Chelem.

Un incident rarissime en finale d'un tournoi de Grand Chelem. Serena Williams a eu des mots durs contre l'arbitre en finale de l'US Open, samedi 8 septembre, à New York. L'Américaine a d'abord reçu un premier avertissement pour "coaching" (le fait de recevoir des conseils de son entraîneur pendant le jeu) en début de deuxième set, à 1-0, 40-15, service Osaka.

"Je ne triche pas pour gagner, je préfère encore perdre", se défend-elle dans un auprès de l'arbitre de chaise, le Portugais Carlos Ramos, avant de lui en reparler au changement de côté suivant.

C'est incroyable, je n'ai pas reçu de 'coaching'. Je ne triche pas, je n'ai jamais triché de ma vie, je me bats pour ce qui est juste, vous me devez des excuses.Serena Williams

"Vous n'arbitrerez plus jamais un de mes matches"

Puis à 3-2, Serena reçoit un second avertissement pour avoir fracassé sa raquette après avoir été débreakée, ce qui lui vaut cette fois un point de pénalité. "Vous attaquez ma personne. Vous avez tort. Vous n'arbitrerez plus jamais un de mes matches. Vous me devez des excuses. C'est vous le menteur", reprend-elle au changement de côté suivant (4-3 pour Osaka), toujours hors de ses gonds.

"Vous êtes un voleur. Vous m'avez volé un point", accuse-t-elle. C'est à ce moment-là que l'arbitre portugais lui inflige un rare jeu de pénalité, qui permet à Osaka de mener 5-3.

Psychodrame à New York ! Serena Williams écope d'un jeu de pénalité pour avoir taxé l'arbitre de "voleur", coupable aux yeux de l'Américaine de l'avoir injustement avertie pour coaching #USOpen pic.twitter.com/KEeFvGe2fS — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 8 septembre 2018

"Un manque de psychologie"

Deux jeux plus tard, la star américaine, en larmes lors de sa discussion avec une responsable du tournoi à même le court lors du dernier changement de côté, s'incline face à la Japonaise Naomi Osaka (6-2, 6-4), qui remporte un sacre historique.

"Il suppose que j'ai triché, et je n'ai pas triché", a-t-elle réaffirmé en conférence de presse, voyant une "décision sexiste" dans la sanction infligée par l'arbitre.

Si son entraîneur Patrick Mouratoglou a reconnu avoir fait un geste à l'intention de Serena, il a critiqué un manque de "psychologie" de l'arbitre. "100% des coaches coachent sur 100% des matches, toute l'année, et tout le monde le sait", a-t-il estimé. "Dans 100% des cas que j'ai vus, on prévient d'abord la joueuse (que l'entraîneur doit arrêter). Il ne l'a pas fait."