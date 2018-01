VIDEO. "Comparerais-tu ton jeu à une gazelle soyeuse ?" : quand un humoriste interviewe Roger Federer

Le comédien américain s'est livré à une interview décalée de la star suisse du tennis, à l'Open d'Australie, à la manière de son personnage de journaliste Ron Burgundy. Roger Federer, le 16 janvier 2018, lors de l'Open de tennis d'Australie à Melbourne. (RECEP SAKAR / ANADOLU AGENCY / AFP)

Ron Burgundy est de retour. Le comédien américain Will Ferrell s'est de nouveau glissé dans la peau de son personnage fétiche, mardi 16 janvier, à l'occasion de l'Open de tennis d'Australie. L'humoriste a été invité par les organisateurs du tournoi à interviewer la star suisse Roger Federer à la manière de l'improbable "anchorman" qu'il a incarné au cinéma dans Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy.

"Avec les mots immortels de Ron Burgundy, c'est formidable d'être là ce soir avec deux légendes du tennis : Roger Federer et John Macintosh", débute l'acteur, en écorchant volontairement le nom de John McEnroe.

"Roger, would you describe your game as a silky gazelle?"



" Es-tu une sorcière ou un vampire ?"

"Roger, ce soir, tu avais l'air d'une gazelle sur le court", poursuit Will Ferrell, demandant au joueur helvète : "Comparerais-tu ton jeu à une gazelle soyeuse ?" "Peut-être... peut-être pas", répond Roger Federer, remarquant : "Les gazelles, ne se font-elles pas dévorer à la fin ?" "Pas si elles sont assez rapides", rétorque le comédien.

"Question rapide, Roger : tu as 36 ans et tu sembles ne pas avoir d'âge. Es-tu une sorcière ou un vampire ?", renchérit Will Ferrell, répondant à sa propre question : "Probablement un vampire."

"Tu manges uniquement de la viande de wombat"

"Il y a une rumeur dans les vestiaires des hommes qui dit que tu adores venir jouer ici, à Melbourne, et le secret de ta forme est que tu manges uniquement de la viande de wombat, est-ce vrai ?", continue le comédien. "Ce n'est pas vrai", se défend le joueur.

"Roger, je sais ce que ce public représente pour toi. Il y a une foule incroyable. Mais ne sont-ils pas ennuyeux quand ils crient sans cesse : 'Allez Roger' ?", interroge encore Will Ferrell. "Ils me rappellent mon prénom. C'est super. Quand on vieillit, on peut parfois commencer à oublier son propre prénom", réplique Roger Federer, sous les rires et les applaudissements des spectateurs.