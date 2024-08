US Open 2024 : le tube de l'été Popyrin fait tomber Djokovic, des frayeurs pour Gauff ou Sabalenka... Ce qu'il faut retenir de la nuit de vendredi à samedi

📊 Le coup de tonnerre 🌩️



Pour la 11ème fois de sa carrière (et la 5ème fois seulement depuis 2007), Novak Djokovic 🇷🇸 s'est incliné en première semaine d'un tournoi du Grand Chelem :

🇦🇺 OA 2005 (1er T) vs Safin

🇫🇷 RG 2005 (2ème T) vs Coria

🇬🇧 Wim 2005 (3ème T) vs Grosjean

🇺🇸 US… pic.twitter.com/aPmju35QNz