US Open 2024 : nouvelle sensation à Flushing Meadows, Novak Djokovic éliminé dès le 3e tour par Alexei Popyrin

Le champion olympique et vainqueur sortant à New York Novak Djokovic est tombé face à l'Australien en quatre sets, au lendemain de l'élimination d'un des autres favoris pour le titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz.

L'hécatombe se poursuit à Flushing Meadows. Novak Djokovic, numéro 2 mondial et tenant du titre, devra remettre sa quête d'un 25e trophée du Grand Chelem à plus tard. Le Serbe a été emporté dans la nuit new yorkaise par Alexei Popyrin. Une défaite dès le troisième tour de l'US Open face à l'Australien, vainqueur en quatre sets, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, vendredi 30 août.

Au lendemain de l'élimination surprise de l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur en 2022, c'est Djokovic (37 ans) qui est tombé un peu avant minuit, une rareté.

Pas de Majeur en 2024 pour Djokovic

Pour la première fois depuis 2017, Djokovic ne remportera pas de Majeur cette saison. "Bravo à lui, il mérite sa victoire, il a été très bon, a commenté Djokovic. Pour ma part j'ai très mal servi. J'ai essayé de nombreuses choses, parfois c'est un problème on en perd ses bases, son rythme. Ces trois matches ici ont été un combat mental, je n'ai jamais approché mon meilleur niveau."

Il n'avait plus été battu aussi tôt à New York depuis 2006 et un revers contre l'Australien Lleyton Hewitt, présent en tribunes vendredi pour soutenir son compatriote. En Grand Chelem, la dernière défaite du Serbe avant les huitièmes de finale remontait à début 2017 et un échec au deuxième tour de l'Open d'Australie contre l'Ouzbek Denis Istomin.

Mais le Serbe est tombé sur un adversaire redoutable avec l'Australien Alexei Popyrin, bien plus fort vendredi que ne le suggère son classement (28e) et lancé par son succès mi-août au Masters 1000 de Montréal. Popyrin avait pourtant déjà été battu deux fois cette saison par Djokovic en tournoi du Grand Chelem, au deuxième tour de l'Open d'Australie, puis au troisième tour de Wimbledon. Complet, l'Australien a cette fois su accélérer en fin de première manche puis profiter d'un Djokovic peu saignant dans le deuxième set pour mener 2-0, avant le réveil du Serbe.

L'intensité a culminé lors d'un quatrième set superbe, où les échanges de grande classe se sont multipliés. Le cinquième jeu, sublime, s'est conclu sur un long cri animal de Popyrin, lâché alors que la balle sortait tout juste de sa raquette sur un coup droit gagnant venu des tripes, pour un break qui l'a lancé vers l'exploit. Popyrin affrontera au tour suivant l'Américain Frances Tiafoe (20e), sorti vainqueur d'un spectaculaire duel 100% USA contre son ami Ben Shelton (13e) 4-6, 7-5, 6-7 [5], 6-4, 6-3, dans une revanche du quart de finale de l'édition 2023.