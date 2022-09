US Open 2022 : Alcaraz tombeur de Sinner pour un record, Swiatek rejoint Sabalenka, Tiafoe confirme... Ce qu'il faut retenir des derniers quarts de finale

Les derniers carrés hommes et femmes de l'US Open sont désormais connus, jeudi 8 septembre. Après les qualifications de Karen Khachanov et de Casper Ruud, ainsi que de Caroline Garcia et d'Ons Jabeur, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka ont toutes les deux validé leur billet pour les demi-finales et s'affronteront pour une place en finale.

Chez les hommes, Frances Tiafoe a éliminé Andrey Rublev et affrontera Carlos Alcaraz, qui s'est défait de Jannik Sinner aux termes d'un match à haute d'intensité et de jeu entre deux joueurs de la nouvelle vague (respectivement âgés de 21 et 19 ans). Avec un dénouement au bout de la nuit sur les courts à New York, ce match est devenu le match conclu le plus tardivement dans l'histoire de l'US Open.

This will officially be the latest US Open finish ever. @usopen | #USOpen — ATP Tour (@atptour) September 8, 2022

Alcaraz remporte le duel au sommet face à Sinner

Ils se sont livrés une bataille digne des plus grands. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont fait trembler le court new-yorkais jusqu'au bout de la nuit. Carlos Alcaraz, 4e mondial, a fait preuve d'un mental et d'une tenacité hors-norme pour s'imposer face à l'Italien en cinq sets 6-3, 6-7, 6-7 [9], 7-5 [7], 6-3. En sauvant une balle de match contre lui dans le quatrième set, Alcaraz a conclu la partie sur une unique balle de match. Là encore, solide et lucide malgré les 5h15 de jeu, il a claqué un ace ravageur pour s'imposer. Il a ainsi pris sa revanche sur l'Italien qui l'avait battu deux fois en juillet, en final du tournoi d'Umag (en Croatie) 6-7 [7], 6-1, 6-1, et encore avant en huitièmes de finale à Wimbledon 6-1, 6-4, 6-7 [10], 6-3.

Dans la nuit new-yorkaise, malgré la fatigue, la durée du match et l'heure avancée au-delà du milieu de la nuit, les deux joueurs ont inlassablement continué de livrer un combat royal... Sans jamais baisser en intensité.

Ce match est ainsi entré dans l’histoire en devenant celui qui s'est conclu le plus tard à l'US Open, vers 2h50 du matin, devant un public en fusion. "Je ne sais pas comment j'ai fait, le niveau de jeu, le niveau du match était...", a confié Alcaraz qui n'avait plus de mots après une longue et respectueuse étreinte avec Sinner. Il était 2h50 du matin à Flushing Meadows où jamais dans l'histoire du tournoi, un match ne s'était terminé au-delà de 2h26. A 19 ans, l'Espagnol se qualifie ainsi pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Il affrontera vendredi l'Américain Frances Tiafoe (26e) pour tenter de se hisser en finale et espérer devenir numéro mondial lundi.

Swiatek pour une première à New York

Conquérante et plus tranchante, la n°1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée avec autorité pour sa première demi-finale de l'US Open en battant 6-3, 7-6 (7/4) l'Américaine Jessica Pegula (8e). Elle est d'ailleurs la première Polonaise à rejoindre les demi-finales de l'US Open. Et elle s'ouvre les portes des demies en Grand Chelem pour la troisième fois cette année, après l'Open d'Australie, Roland-Garros et désormais New York.

La Polonaise de 21 ans, lauréate de son deuxième Roland-Garros en juin, affrontera dans le dernier carré la Biélorusse Aryna Sabalenka (6e), qui a écarté la Tchèque Karolina Pliskova 6-1, 7-6 (7/4). Iga Swiatek a ainsi enregistré une troisième victoire en désormais quatre confrontations face à l'Américaine, après celles remportées au WTA 1000 de Miami puis à Roland-Garros. La Polonaise était alors au coeur d'un premier semestre irrésistible, où elle avait enchaîné 37 succès d'affilée pour six titres à la clé.

Un état de grâce quelque peu perdu depuis, avec des éliminations précoces au troisième tour de Wimbledon, ainsi qu'en huitièmes de finale à Toronto et Cincinnati. Elle n'en reste pas moins, sur le papier, la favorite de cet US Open, où il faudra d'abord passer l'obstacle Aryna Sabalenka, adversaire qu'elle a battue trois fois d'affilée au printemps.

Tiafoe confirme avec panache contre Rublev

De son côté, l'Américain Frances Tiafoe (26e), vainqueur de Rafael Nadal en quarts, a confirmé par une victoire nette et sans bavure contre le Russe Andrey Rublev (11e mondial) 7-6 (7/3), 7-6 (7/0), 6-4. Une victoire de rang qui lui permet d'accéder à sa première demie de Grand Chelem. Il affrontera vendredi, pour une place en finale, le vainqueur du choc Next Gen entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. "C'est fou : remporter encore une grosse victoire (après Nadal), face à un joueur si difficile", a commenté Tiafoe.

A career-defining moment for @FTiafoe and of course US Open Radio crushed the call pic.twitter.com/BaD9yyybuR — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

A 24 ans, son meilleur résultat en Majeur était un quart de finale joué à l'Open d'Australie en 2019. Il est le premier Américain à s'être qualifié pour les demi-finales de l'US Open depuis Andy Roddick en 2006. "Je me sens comme à la maison. Ce court est incroyable, tout le monde me pousse, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Je profite de ces moments, mais il reste deux matches. Ce sera dur, laissons Alcaraz et Sinner se battre, mais je suis prêt, contre qui que ce soit", a-t-il assuré.

Il ne s'est pas trompé en évoquant un combat, car le dernier quart a tenu toutes ses promesses entre l'Ibère et le Transalpin, avec une durée de match dépassant les cinq heures, et surtout un demi-finaliste ualifié un peu avant 3h du matin, avec le titre de "joueur ayant gagné le match le plus tard dans l'histoire de l'US Open". Pour accéder à sa première finale en tournoi du Grand Chelem, Tiafoe devra garder toute sa constance et son énergie pour venir à bout de Carlos Alcaraz, au physique certainement entamé par son combat en quart de finale.