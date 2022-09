US Open 2022 : Rafael Nadal éliminé en huitièmes de finale par Frances Tiafoe

Son tournoi s'arrête déjà. Rafael Nadal a été battu en huitièmes de finale de l'US Open, lundi 5 septembre, victime de l'Américain Frances Tiafoe, en quatre sets et 3h33 de jeu (6-4, 4-6, 6-4, 6-3). L'Espagnol a tout simplement été moins fort que la tête de série n°22, surmotivée devant son public, et qui disputera le deuxième quart de finale de sa carrière en Grand Chelem, face à Andrey Rublev.

Rafael Nadal a cédé, autant que Frances Tiafoe s'est sublimé. L'Américain a sans doute signé le plus beau match de sa carrière, se montrant de bout en bout comme le joueur en contrôle des débats. Tiafoe, dont on vantait le talent depuis ses plus jeunes années sur le circuit mais qui avait toujours peiné à confirmer, a rassemblé toutes les pièces du puzzle jusqu'au bout, ce qui lui a si souvent manqué dans les grands rendez-vous. Cet exploit s'est dessiné comme logiquement, ce dès le premier set.

FRANCES TIAFOE HAS DONE IT pic.twitter.com/V0dnN5eXHz — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022

Ce n'était pas du grand Nadal, c'était un immense Tiafoe

Pour Rafael Nadal, être mené une manche rien n'avait rien de nouveau à Flushing Meadows cette année avec un troisième match à renverser depuis le début du tournoi. Mais ce Tiafoe-là était d'un tout autre bois que Rinky Hijikata ou Fabio Fognini, battus la semaine dernière après avoir fugacement espéré. Survolté, offensif au diable, l'Américain de 24 ans a attaqué le match en ne se posant pas la moindre question. L'explosivité du 26e joueur mondial a sérieusement contrasté avec un Nadal pas encore à son sommet physique comme tennistique. Et contre un adversaire aussi bien réglé et constant, ce n'était simplement pas suffisant.

Le Majorquin a bien essayé de contenir les assauts répétés de son vis-à-vis, quand celui-ci ne faisait pas tomber la foudre sur sa mise en jeu (18 aces, 76% de points sur son 1er service). Mais il n'a jamais su trouver la parade pour faire douter un Tiafoe insatiable, capable de prendre deux fois le service de Nadal dans le troisième set. Les conditions chaudes et humides n'ont sans doute pas non plus aidé l'Espagnol, moins à son aise, notamment quand le toit du central new-yorkais est fermé.

M O N U M E N T A L



Exploit majuscule de Frances Tiafoe, qui sort le grand favori Rafael Nadal en quatre sets (6-4, 4-6, 6-4, 6-3). Quel match, les amis, quel match... #USOpen pic.twitter.com/NteIRL89ta — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 5, 2022

L'état de forme de Nadal aura eu raison de sa quête d'un troisième Majeur en 2022

Ce revers, le cinquième de la saison et le premier en Majeur, résonne comme un coup de tonnerre, statut de la victime du soir oblige. Mais il n'a rien d'imprévisible, avec une préparation minimaliste – un seul tournoi et une élimination dès le premier tour après six semaines d'absence sur blessure – et une montée en puissance encore très perfectible au fil des premiers tours. Il n'y aura pas de triplé, après l'Open d'Australie et Roland-Garros et cette défaite pourrait ouvrir la voie à un nouveau n°1 mondial, car l'Espagnol était le mieux placé pour prendre la succession de Daniil Medvedev, assuré de tomber de son trône avec sa défaite contre Nick Kyrgios en huitièmes.

"C'est le plus grand joueur au monde, je ne sais pas comment j'ai fait" a réagi Tiafoe, soufflé par sa propre performance. Le voilà en quarts de finale pour la deuxième fois de sa carrière, après l'Open d'Australie 2019 durant lequel il était tombé face à un certain Rafael Nadal.