US Open 2022 : Cornet file au troisième tour, Swiatek intraitable, Alcaraz solide... Ce qu'il faut retenir de la journée de jeudi

Alizé Cornet a tenu son rang. La Française s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open, jeudi 1er septembre, tout comme Iga Swiatek qui a déroulé impeccablement son jeu face à l'Américaine Sloane Stephens. Chez les hommes, Carlos Alcaraz, malgré un léger relâchement en fin de match, poursuit son parcours à New York comme Marin Cilic et Jannik Sinner.

Cornet évite le piège Siniakova

Le combat a été rude mais Alizé Cornet (40e mondiale) est venue à bout de la Tchèque Katerina Siniakova (83e) 6-1, 1-6, 6-3, en 2 h 03 de jeu. Si la 83e mondiale a donné du fil à retordre à la Française, elle a surtout été trop irrégulière, laissant échapper 44 fautes directes, dont la dernière sur une balle de match pour Cornet.

La Française, détenant le record de 63 participations d'affilée à un tournoi du Grand Chelem, confirme ainsi sa victoire - plus facile - au premier tour contre la tenante du titre, la Britannique Emma Raducanu (11e). Celle qui n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à New York, et qui restait sur une élimination dès son entrée en lice l'année dernière, tentera donc d'égaler sa meilleure performance ici face à l'Américaine Danielle Collins (19e) ou à l'Espagnole Cristina Bucsa (118e et issue des qualifications).

Swiatek surclasse Stephens

La numéro un Iga Swiatek a retrouvé l'efficacité qui lui a permis d'aligner 37 victoires et six titres d'affilée au printemps. La Polonaise n'a laissé aucun espoir à l'Américaine Sloane Stephens, 51e mondiale et lauréate à New York en 2017. Elle s'est imposée 6-3, 6-2 en 1 h 14.

The World No. 1 cruises into Round 3 ️ pic.twitter.com/0Y7wWQjsPe — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

"J'ai essayé de conserver la même motivation que quand je joue sur les autres courts. Mais c'est un rêve d'être là, sur le court et pas dans les tribunes d'où j'ai regardé jouer Serena (Williams) et Karolina Pliskova quand je jouais le tournoi en juniors", a réagi Swiatek qui jouait pour la première fois de sa carrière dans l'immense arène du court Arthur-Ashe. Iga Swiatek, qui n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à l'US Open, affrontera au prochain tour une autre Américaine, Lauren Davis (105e).

Cilic et Sinner sans difficulté

Marin Cilic n'a pas tremblé face à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (6-3, 7-6, 6-3) et s'est qualifié facilement pour le troisième tour. Agressif sur l'ensemble du match, le Croate, 17e mondial, a comptabilisé 49 coups gagnants, contre seulement 10 pour Ramos-Vinolas, qui n'a jamais dépassé le deuxième tour à Flushing Meadows en douze tentatives. Le vainqueur de l'US Open en 2014 retrouvera ainsi Daniel Evans (20e) pour une place en huitièmes de finale.

Autre duel sans véritable suspens, celui entre Jannik Sinner et l'Américain Christopher Eubanks (145e mondial), sorti des qualifications. L'Italien 13e mondial a empoché la partie en trois sets (6-4, 7-6 [10], 6-2) et 2 h 24 de jeu. Au troisième tour, il sera opposé à l'Américain Brandon Nakashima.

Alcaraz, solide, écarte Coria

La logique a été respectée. Le numéro 4 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié sans trop de difficulté face à Federico Coria. Après un début de rencontre accrochée, l'Espagnol a déroulé jusqu'à 4-1 dans le troisième set, avant de se relâcher, ce qui a permis à l'Argentin d'espérer une autre issue.

A complete performance from Carlos Alcaraz pic.twitter.com/zgd3ajaLi2 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Mais Alcaraz s'est ressaisi pour retrouver le troisième tour et l'Américain Jenson Brooksby. Il aura d'ailleurs fort à faire face à ce joueur au jeu atypique, avec une technique loin d'être parfaite mais au sens des trajectoires déconcertant. L'an dernier, Alcaraz avait atteint à New York pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Cette année, à 19 ans, il revient dans le costume d'un des principaux prétendants au titre.