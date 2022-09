DIRECT. US Open 2022 : un set à zéro pour Carlos Alcaraz, Casper Ruud va-t-il réagir ? Suivez la finale de Flushing Meadows

L'Espagnol et le Norvégien s'affrontent en finale du dernier Grand Chelem de l'année, dimanche soir, et visent la place de numéro 1 mondial.

Rendez-vous historique au sommet du tennis mondial. Carlos Alcaraz et Casper Ruud se défient pour une finale inédite à l'US Open 2022, dimanche 11 septembre, à New York. L'objectif est double pour les deux jeunes joueurs : un premier titre de Grand Chelem, et la place de numéro 1 mondial, promise au vainqueur dès lundi.

A 19 ans, Carlos Alcaraz, le phénomène de l'année 2022, dispute la première finale majeure de son histoire. Après plus de treize heures passées sur le court sur ses trois derniers matchs, il devra tenir le coup physiquement face au Norvégien, au parcours un peu plus tranquille. Ruud pourra aussi s'appuyer sur l'expérience de sa première finale, à Roland-Garros, en juin, face à Rafael Nadal. Suivez la rencontre en direct.