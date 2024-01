Tennis : un Rafael Nadal victorieux et rassurant face à Dominic Thiem après un an d'absence

Après un an sans jouer, quoi de mieux qu'un vieil ennemi, lui-même en difficulté physiquement, pour retrouver ses marques ? Face à Dominic Thiem, qu'il avait maté deux fois en finale de Roland-Garros (2018 et 2019), Rafael Nadal a fait son retour en compétition en simple lors du premier tour du tournoi de Brisbane (Australie), le 2 janvier. Et c'est un retour gagnant pour l'Espagnol, qui s'est imposé en deux sets face à l'Autrichien, aujourd'hui 98e mondial et issu des qualifications (7-5, 6-1 en 1h30).

Alors qu'il était absent des courts depuis le 18 janvier 2023, la question était de savoir quel Rafael Nadal, désormais âgé de 37 ans et demi, on allait retrouver. S'il est impossible de prédire si l'Espagnol est vraiment de retour, difficile de supposer qu'il n'a pas joué pendant presque un an. Regard déterminé dès le couloir d'entrée, tics caractéristiques identiques, gifle de coup droit pour commencer... Rafael Nadal a repris le cours de sa carrière sans broncher, dominant un Dominic Thiem qui ne parvient plus à décoller de la 100e place mondiale depuis deux ans et une blessure au poignet récurrente.

📊 Les plus longues périodes sans match de Rafael Nadal :

🏁 349 jours : Open d'Australie 2023 - Brisbane 2024

▪️ 223 jours : Wimbledon 2012 - Vina del Mar 2013

▪️ 199 jours : Acapulco 2020 - Rome 2020 (Covid)

▪️ 154 jours : Washington 2021 - Melbourne 2022#HomeOfTennis pic.twitter.com/hRnPqhpU55 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 2, 2024

Face à un adversaire qui l'a souvent gêné par le passé (six défaites face à Thiem), le Majorquin a semblé n'avoir rien perdu de sa puissance. Au rang des satisfactions : un engagement total, un service efficace (aucune double faute et premier point perdu derrière sa première balle à 4-4) et un alliage puissance-toucher toujours aussi létal.

Autre point positif : malgré l'absence de rythme, il a semblé monter en puissance au fil du match et des échanges, installant progressivement ses filières de jeu pour étouffer l'Autrichien à partir de 5-5 dans la première manche. L'Espagnol a tout simplement remporté huit des neuf derniers jeux du match. "C’est très positif le niveau que j’ai pu proposer pour un premier jour. C’était un vrai test de jouer Dominic, surtout quand on revient de loin. C’était très serré au début, puis j’ai réussi à avoir ce break à 6-5 qui a fait la différence. Ça me manquait d’être en bonne forme, d'être compétitif, de pouvoir jouer devant des stades pleins", a expliqué le vainqueur.

Une puissance intacte, une mobilité à polir

La première est donc réussie, dans un match particulier et qui aurait pu être piège pour Nadal, qui avait en plus déjà repris en double l'avant-veille par une défaite. Mais tout n'a pas non plus été parfait : son retour de service n'est pas encore réglé, et il a paru parfois un peu emprunté, voire raide, dans sa mobilité vers l'avant, que Thiem a tenté d'exploiter en début de match à coups d'amortis.

2024 démarre de la meilleure des manières pour Rafael Nadal, auteur d'un retour brillant face à Dominic Thiem après un an d'arrêt 🥹



Suivez le tournoi de Brisbane puis l'Open d'Australie sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/0JtNbUv6mV — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 2, 2024

Prudent en conférence de presse d'avant-tournoi, le Majorquin sait que son retour au sommet est hypothétique. "Si j'ai pensé à la retraite pendant cette période ? Bien sûr que oui", avait-il avoué. "Je suis conscient que les choses ne vont pas bien se passer, qu'il est quasiment impossible qu'elles se passent bien" à Brisbane. "Je ne suis pas tête de série, j'ai l'âge que j'ai", avait-il également confié à El Pais il y a deux jours.

Désormais 672e mondial, Rafael Nadal a même profité de son retour pour écrire une page des livres d'histoire avec une 1 069e victoire en carrière, ce qui lui permet de dépasser Ivan Lendl. Il n'a plus que trois joueurs devant lui : Jimmy Connors (1 274), Roger Federer (1 251) et Novak Djokovic (1 087).