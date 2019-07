Tennis : Novak Djokovic s'impose face à Roger Federer au terme d'une finale de Wimbledon historique

Le match, de haute volée, s'est conclu par un super tie-break à 12 jeux partout, une première en finale dans l'histoire du tournoi.

Pas de 21e titre en Grand Chelem pour Roger Federer. Le champion suisse s'est incliné en cinq sets face au Serbe Novak Djokovic, dimanche 14 juillet à Londres (Royaume-Uni) en finale du tournoi de Wimbledon. Le match, de haute volée, s'est conclu par un super tie-break à 12 jeux partout, une première en finale dans l'histoire du tournoi : 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 12-12, [7-3]. Tenant du titre, le Serbe remporte son 16e Majeur, le cinquième sur le gazon londonien. Il a sauvé deux balles de match durant la rencontre.

Roger Federer n'a plus battu "Djoko" depuis sept ans en Grand Chelem. C'était d'ailleurs à Londres, en demi-finale. Il n'a jamais plus battu non plus le Serbe dans une finale de Grand Chelem depuis 12 ans (US Open 2007). Et les deux autres fois où leurs routes se sont croisées sur la gazon anglais lors des finales de 2014 et 2015, le Suisse a perdu.