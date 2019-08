Tennis : Nick Kyrgios écope de 113 000 dollars d'amende pour mauvais comportement au tournoi de Cincinnati

Le joueur a l'habitude des avertissements. L'Australien Nick Kyrgios a écopé de 113 000 dollars d'amende (environ 101 728 euros) pour mauvais comportement lors de son match face au Russe Karen Khachanov, au deuxième tour du tournoi de Cincinnati, a annoncé l'ATP jeudi 15 août.

Au milieu du second set, remporté par son adversaire, l'Australien s'est levé de sa chaise, annonçant qu'il allait faire une pause pipi. L'arbitre irlandais lui alors rétorqué qu'il n'avait pas le temps. Kyrgios est tout de même parti, deux raquettes sous le bras. Les images de la télévision le montrent franchissant une porte avant de briser violemment ses raquettes puis de revenir sur court, tout en maudissant l'arbitre de chaise.

Insult chair umpire ☑️

Break racket ☑️

Break another racket ☑️



This Nick Kyrgios meltdown had everything pic.twitter.com/iiWToYiOzx