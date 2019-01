Tennis : les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert remportent l'Open d'Australie en double

Ils ont battu le Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Peers (6-4, 7-6) en finale.

Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté le premier tournoi majeur de l'année, l'Open d'Australie, dimanche 27 janvier. Ils se sont imposés en finale du double messieurs face au Finlandais Henri Kontinen et à l'Australien John Peers (6-4, 7-6 [7-1]).

C'est le quatrième tournoi du Grand Chelem remporté par le duo, déjà titré à l'US Open en 2015, à Wimbledon en 2016 et à Rolland-Garros en 2018, mais jamais en Australie. Nicolas Mahut, 37 ans, et Pierre-Hugues Herbert, 27 ans, sont la huitième paire masculine dans l'histoire à avoir remporté les quatre tournois majeurs du circuit.

Finalistes malheureux en 2015

La paire française avait déjà atteint la finale de l'Open d'Australie en 2015. "C'était notre premier tournoi ensemble, on était allés jusqu'en finale, il nous avait manqué une victoire", s'est souvenu Pierre-Hugues Herbert. "A l'époque, on ne savait pas si on rejouerait une finale, et maintenant, on a gagné tous les tournois du Grand Chelem".

Avant eux, Fabrice Santoro et Michael Llodra, victorieux en 2003 et en 2004, étaient la seule paire 100% française à s'être imposée à Melbourne dans l'ère Open.

Cette victoire conclut une belle quinzaine pour le tennis masculin français, puisque Lucas Pouille à atteint la demi-finale en simple.