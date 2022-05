Tennis : "L'aventure a été fabuleuse", estime Jo-Wilfried Tsonga qui jouera son dernier Roland Garros avant de prendre sa retraite

"L'aventure a été fabuleuse" et "cela va beaucoup me manquer", a déclaré ce vendredi sur franceinfo le joueur de tennis Jo-Wilfried Tsonga. L'ancien numéro 1 français foulera cette année 2022 pour la dernière fois la terre battue de Roland Garros avant de prendre sa retraite. Une décision "très difficile à prendre", mais à 37 ans, il était temps de "raccrocher la raquette" et de mettre un terme à une carrière dont "il a adoré chaque moment". Jo-Wilfried Tsonga compte bien à l'occasion de son dernier tournoi "d'en profiter au maximum".

Dernier tour de piste à Roland Garros avant la retraite pour Jo-Wilfried Tsonga. Une décision "très difficile à prendre", qui a pris quelques années confie le champion français de tennis. "Le plus beau souvenir, c'est la globalité. Ca va beaucoup me manquer". pic.twitter.com/6ALN8370g7 — franceinfo (@franceinfo) May 20, 2022

franceinfo : Arrêter votre carrière a été une décision difficile à prendre ?

Jo-Wilfried Tsonga : Elle a été très difficile à prendre, ça a pris plusieurs années, j'ai envie de dire, le temps de réaliser que c'est le moment de raccrocher la raquette et de dire au revoir à ce tennis de haut niveau qui m'a tant apporté.

À 37 ans quand le corps ne suit plus, cela devient un combat ?

Cela a été évidemment un combat. C'est le lot de tous les sportifs de haut niveau. Je ne suis pas le seul à vivre ces moments. Après, j'ai plutôt bien négocié les moments compliqués. À chaque fois, j'ai su me remobiliser, repartir à l'entraînement, remettre vraiment beaucoup d'envie. Je l'ai fait parce que j'étais passionné.

"J'ai adoré tout ce que j'ai fait. J'ai adoré chaque moment. J'arrive au terme. Il me reste un tournoi et je vais essayer d'en profiter au maximum." Jo-Wilfried Tsonga, tennisman à franceinfo

Quel est votre plus beau souvenir ?

Le plus beau souvenir, c'est la globalité, c'est l'ensemble. C'est très difficile de détacher un moment d'un autre. J'ai vécu des moments extraordinaires sur le terrain ou en termes de relations humaines. L'aventure a été fabuleuse. il y a beaucoup de gens extraordinaires qui m'ont accompagné dans ces moments, parfois difficiles, parfois tristes, parfois extraordinaires. Ça va quand même beaucoup me manquer.

Vous avez côtoyé trois géants du tennis : Nadal, Federer, Djokovic. À eux trois, ils ont remporté plus de 60 tournois du Grand Chelem. Cela a été une chance de jouer contre eux, ou vous vous dites que, sans eux, vous auriez pu au moins en gagner un ?

Cela aurait été un peu plus confortable. J'aurais été un peu moins 'challengé' peut-être que j'en aurais gagné un. C'est quand même une réelle fierté d'avoir pu jouer dans cette génération. Ce sont les trois plus grands joueurs de tous les temps. Il n'y a pas de doute là-dessus de toute façon en termes de palmarès. Ils m'ont permis d'avoir une carrière extraordinaire parce que j'ai été obligé de me battre, de ne jamais relâcher, d'essayer de progresser et de toujours chercher la performance. Et c'est vrai que ce sera de toute façon marqué dans l'histoire, que j'aurais été un de leur challenger.