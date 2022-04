Tennis : Jo-Wilfried Tsonga annonce qu'il prendra sa retraite après Roland-Garros

"Mon corps me rappelle que les aptitudes à me dépasser ne sont plus là", a déclaré dans une vidéo l'actuel 220e au classement ATP, âgé de 37 ans.

La fin d'une longue carrière. À presque 37 ans (il les aura le 17 avril), Jo-Wilfried Tsonga a annoncé sa retraite sportive, dans une vidéo publiée mercredi 6 avril sur ses réseaux sociaux. Le Manceau tirera sa révérence après Roland-Garros, prévu du 22 mai au 5 juin.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros

"C'est le tournoi qui représente le mieux tout ce que j'ai fait", a indiqué Tsonga dans la vidéo, ajoutant qu'il souhaitait "finir sur le terrain". Deux fois demi-finaliste Porte d'Auteuil (2013 et 2015), le Français a disputé une finale de Grand Chelem, à Melbourne en 2008.

"J'ai mis du temps à prendre cette décision. Cela fait plusieurs d'années que je me dis 'Pourquoi je me fais du mal comme ça ?' Ma tête me dit 'tu peux jouer toute ta vie', mais mon corps me rappelle que les aptitudes à me dépasser ne sont plus là", a précisé l'actuel 220e au classement ATP.