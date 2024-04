Tennis : Darwin Blanch, ce jeune Américain de 16 ans qui défie Rafael Nadal à Madrid

Rafael Nadal participera-t-il à Roland Garros ? L'Espagnol a laissé planer le doute mercredi 14 avril en conférence de presse en marge du Masters 1000 de Madrid. La légende du tennis a repris la compétition la semaine dernière à Barcelone après trois mois d'absence (éliminé au deuxième tour), mais il a avoué n'être pas prêt physiquement à 100%. Et s'il ne l'est pas, il envisage même de déclarer forfait pour Roland-Garros. En attendant, Rafael Nadal va jouer jeudi son premier tour au Masters 1000 de Madrid, un tournoi sur terre battue qu'il a remporté à cinq reprises.

L’Espagnol, âgé de 37 ans, va affronter au premier tour Darwin Blanch, un joueur invité par les organisateurs. Ce grand espoir du tennis américain, âgé de 16 ans, pointe à la 1 028ème place mondiale à l'AFP. Franceinfo vous présente ce (très) jeune tennisman, qui va se mesurer à "Rafa" et ses 22 titres du Grand Chelem.

Un gaucher qui s'entraîne régulièrement avec Carlos Alcaraz

Une statistique résume cet affrontement : les deux joueurs sont séparés par une différence de 21 ans, un écart d'âge jamais vu dans l'histoire du tennis. Darwin Blanch est né en Floride le 28 septembre 2007. À cette date, Rafael Nadal était n°2 mondial et avait déjà remporté 23 tournois, dont trois Roland-Garros. L'Américain est plutôt du genre précoce : ce gaucher devient champion des États-Unis des moins de 16 ans alors qu’il n’en a que 14.

Il quitte alors la Floride pour Alicante, en Espagne, où il intègre l’académie crée par Juan Carlos Ferrero, vainqueur de Roland-Garros en 2003 et ex-n°1 mondial. Ce dernier n'est autre que le coach de Carlos Alcaraz, avec lequel il s’entraîne régulièrement. "Tous les entraînements avec Carlos m'aident vraiment, il me donne des conseils. Chaque fois que je m'entraîne avec lui c'est un grand plaisir et j'en tire le meilleur", assure Darwin Blanch au sujet de l'Espagnol, vainqueur de deux tournois du Grand Chelem et actuel n°3 mondial.

Djokovic comme idole, Rafael Nadal comme modèle

Carlos Alcaraz est son partenaire d’entraînement mais Darwin Blanch a Novak Djokovic pour idole. En revanche, son modèle s'appelle Rafael Nadal. "Quand j'étais plus jeune, j'imitais son coup droit lasso. Je l'imitais vraiment, mais aussi son esprit guerrier. Tout le monde disait : c'est Nadal", raconte le jeune Américain. Alors affronter Nadal est forcément pour lui "un grand rêve". "Par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce sport, c'est génial", s'extasie le gaucher.

Mais le tennis n’est pas le seul domaine dans lequel il est doué, puisque Darwin Blanch parle quatre langues : l’Anglais, l’Espagnol, le Chinois et le Thaï.