Tennis : Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Aryna Sabalenka en quête de repères, Arthur Fils innove... Ce qu'il faut savoir sur le tournoi de Madrid

Qui pourra bousculer Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas, dominateurs du début de saison sur terre battue et qui se sont affrontés en finale à Monte-Carlo et Barcelone ? En l'absence de Novak Djokovic, qui fait l'impasse sur le Masters 1000 de Madrid mais a prévu de jouer à Rome, et avec les états de forme incertains de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, le tournoi de la capitale espagnole, qui s'ouvre mercredi 24 avril, s'annonce indécis. Il en est de même chez les dames, dont le tableau principal a débuté mardi, où Iga Swiatek et Aryna Sabalenka sont davantage challengées ces dernières semaines, notamment par Elena Rybakina, victorieuse à Stuttgart.

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz à la recherche de repères...

A domicile, et sur leur surface de prédilection, les deux Espagnols vont devoir dépasser les douleurs qui les empêchent d'évoluer à leur meilleur niveau. Longtemps gêné à la hanche, et plus récemment au dos, Rafael Nadal a fait son retour à Barcelone la semaine dernière, trois mois après sa sortie prématurée à l'Open d'Australie. En Catalogne, il s'est imposé au premier tour contre l'Italien Flavio Cobolli (6-2, 6-3), mais s'est incliné ensuite contre Alex De Minaur, 11e joueur mondial (7-5, 6-1). Il pourrait prendre sa revanche face à l'Australien au deuxième tour à Madrid, mais il faudra avant cela battre le très jeune Darwin Blanch, 16 ans, pour son entrée en lice. L'Américain, demi-finaliste de Roland-Garros juniors en 2023, n'était même pas né quand Rafael Nadal remportait déjà son troisième titre à Roland-Garros, et jouera seulement son deuxième match sur le circuit principal contre le "Taureau de Manacor".

Après avoir déclaré forfait pour Monte-Carlo et Barcelone, en raison de douleurs au niveau de l'avant-bras, Carlos Alcaraz pourrait faire son retour à Madrid. Interrogé en conférence de presse, l'Espagnol confiait : "Je ne veux rien affirmer pour l'instant, mais si mes sensations se confirment, j'entrerai probablement sur le court. (...) Je me suis entraîné avec un petit peu plus d'intensité, les choses se sont plutôt bien passées, les sensations étaient bonnes."

Vainqueur sortant, il est exempté de premier tour grâce à son classement mondial et tentera de retrouver de bonnes sensations au deuxième tour contre le Français Arthur Rinderknech, ou son adversaire au premier tour, le Kazakhstanais Alexander Shevchenko.

...Aryna Sabalenka aussi

Vainqueure sortante à Madrid, la numéro 2 mondiale éprouve des difficultés à enchaîner les victoires depuis son titre à l'Open d'Australie en janvier et n'arrive pas en confiance dans la capitale espagnole. Eliminée dès son entrée en lice à Dubaï, elle s'est ensuite inclinée en huitièmes de finale à Indian Wells et au troisième tour à Miami. La Biélorusse traverse une période difficile après la mort de son ex-compagnon le 18 mars en Floride. Pour son premier tournoi sur terre battue à Stuttgart, où elle s'était hissée en finale lors des trois précédentes éditions, elle a été éliminée en quarts de finale par la dernière lauréate de Wimbledon, Marketa Vondrousova (3-6, 6-3, 7-5). Victorieuse de deux des trois derniers titres madrilènes, elle pourrait prendre sa revanche contre la Tchèque au même stade de la compétition à Madrid.

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek est, elle aussi, en quête de triomphes en 2024. Battue au 3e tour à l'Open d'Australie (son pire résultat sur ce Grand Chelem depuis 2019), elle a remporté les WTA 1000 du Qatar et d'Indian Wells. Mais elle s'est inclinée en demi-finale à celui de Dubai, en huitièmes de finale à celui de Miami, sans oublier une demi-finale perdue à Stuttgart, où elle n'avait jamais été battue. Elle tentera de conquérir son premier sacre à Madrid, elle qui avait été dominée en finale par... Aryna Sabalenka en 2023.

Trois têtes de série chez les Français

En plus des habitués Ugo Humbert, tête de série numéro 13, et Adrian Mannarino, tête de série numéro 19, Arthur Fils va connaître ce statut pour la première fois en Masters 1000. Tête de série numéro 31, le Français sera donc exempté de premier tour, et rencontrera le vainqueur du match entre Daniel Altmaier et Martin Landaluce pour son entrée en lice. En difficulté depuis le début de saison, il a gagné quelques places au classement mondial grâce à son quart de finale à Barcelone. En grappillant encore quelques points, il pourrait s'assurer ce même statut de tête de série à Roland-Garros, qui lui offrirait un tirage plus confortable pour les premiers tours.

En tout, seulement huit Français sont présents dans le tableau principal, avec également Arthur Rinderknech, Gaël Monfils et Luca Van Assche, puisque parmi les 10 engagés en qualification seulement deux, ont obtenu le billet pour le premier tour. Corentin Moutet, s'est imposé face à Abdullah Shelbayh (6-2, 6-2). Mais l'inquiétude règne autour du Français qui a ressenti une vive douleur à l'arrière de la cuisse au milieu du deuxième set.

Richard Gasquet, lui, est venu à bout du Croate Duje Ajdukovic en deux sets (6-2, 7-5) et a validé son ticket pour le tournoi. Il affrontera Lorenzo Sonego au premier tour, pour le 1000e match de sa carrière.

Caroline Garcia toujours cheffe de file des Françaises

S'ils ne seront pas nombreux dans le tableau messieurs, les Tricolores sont encore plus rares dans le tableau féminin. Avec le forfait de Diane Parry, seules Caroline Garcia, Clara Burel et Varvara Gracheva (issue des qualifications) y figurent. Océane Dodin, Fiona Ferro, Jessica Ponchet se sont inclinées en qualifications.

Tête de série numéro 21, Caroline Garcia veut gagner en confiance sur terre battue avant Roland-Garros. Battue sur cette surface en Billie Jean King Cup avec la France par la Britannique Emma Raducanu, elle sort d'une demi-finale au WTA 250 de Rouen, où elle a été dominée par l'Américaine Sloane Stephens. Pour son entrée en lice au deuxième tour, elle affrontera la vainqueure de la rencontre entre Wang Xinyu et Viktoriya Tomova.