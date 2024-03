Tennis : la suspension de l'ex-numéro 1 mondiale Simona Halep réduite à neuf mois, déjà purgés par la Roumaine

Elle peut officiellement reprendre le tennis en compétition. Contrôlée positive au Roxadustat lors de l'US Open 2022, et d'abord suspendue quatre ans par le tribunal indépendant de la Fédération internationale de tennis, en septembre 2023, Simona Halep a vu sa peine réduite à neuf mois par le Tribunal arbitral du Sport (TAS), mardi 5 mars, après trois jours de procès tenus en février.

L'argument de la contamination retenu

Absente du circuit professionnel depuis plus de 16 mois, la Roumaine, deux fois victorieuse en Majeurs (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019), peut donc faire son retour dès qu'elle souhaite. Elle a en effet déjà purgé les neuf mois prononcés par le TAS. L'ancienne numéro 1 mondiale s'était plainte des délais mis par l'instruction de l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) qui a plusieurs fois repoussé son jugement, l'accusant de "tuer sa carrière".



Le TAS a retenu les arguments de Simona Halep qui clamait sa bonne foi et parlait d'une "contamination" pour expliquer la présence de la substance interdite. Elle affirmait également que c'est l'opération chirurgicale qu'elle devait subir qui a modifié son passeport biologique. Reconnue coupable des deux infractions qui lui étaient imputées, sa bonne foi a néanmoins été retenue pour réduire sa sanction et l'autoriser à reconcourir au plus vite.