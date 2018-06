VIDEO. Roland-Garros : un tennisman percute un ramasseur de balles lors d'un match

Le tennis, un sport de contact ? Lors d'un match opposant l'Allemand Alexander Zverev au Bosnien Damir Dzumhur, vendredi 1er juin à Roland-Garros, ce dernier et un ramasseur de balles se sont violemment percutés. A la fin d'un échange, la balle s'est envolée dans les airs et les deux ont couru pour la rattraper. Le 29e mondial au classement ATP a aidé le jeune garçon à se relever et l'a serré dans ses bras. Ce dernier, de nouveau debout, a été applaudi par les spectateurs.

Le match opposant Damir Dzumhur et le 3e mondial restait quant à lui serré sur le court Philippe Chatrier. Après avoir remporté le premier set (6-2), Alexander Zverev a perdu les deux suivants (6-3, 6-4), puis gagné le quatrième (7-6) dans un match de plusieurs heures.