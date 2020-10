Roland-Garros : Novak Djokovic domine Stefano Tsitsipas et rejoint Rafael Nadal en finale

Le Serbe, numéro 1 mondial, a battu Stefano Tsitsipas en cinq sets (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1).

Les deux grands favoris au rendez-vous. Novak Djokovic va affronter Rafael Nadal dimanche en finale de Roland-Garros. Le Serbe s'est imposé en cinq sets vendredi 9 octobre Porte d'Auteuil face au Grec Stefano Tsitsipas (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1) après près de 4 heures de jeu.

Le numéro 1 mondial se dirigeait vers une victoire facile en trois sets lorsque le Grec a réussi à revenir dans la partie en empochant la troisième manche. Il a pris la quatrième dans la foulée avant de flancher en début de cinquième et de voir le Serbe s'envoler vers sa cinquième finale sur la terre battue parisienne, pour un seul titre (2016).

Le duel, qui était plus ou moins attendu, entre le numéro 1 mondial et l'Espagnol, 12 fois vainqueur Porte d'Auteuil, aura bien lieu. L'Espagnol avait dominé dans l'après-midi l'Argentin Diego Schwartzman en trois sets (6-3, 6-3, 7-6). Ce sera la troisième finale entre les deux joueurs, après 2012 et 2014. A chaque fois, c'est le Majorquin qui s'était imposé.