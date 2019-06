Roland-Garros : malgré la pluie et la "déprime", les spectateurs privés de matchs mercredi n'ont pas tout perdu

Tous les matchs prévus mercredi à Roland-Garros ont été reportés à cause de la pluie. En conséquence, tous les spectateurs seront, comme le prévoit le règlement, remboursés. Et ils auront également droit à un cadeau bonus des organisateurs.

"Nous sommes arrivés vers 11h30 et la pluie a commencé à tomber juste après." Interrogé par téléphone, Xavier fait contre mauvaise fortune bon cœur. Venu spécialement en famille du Loiret et du Loir-et-Cher pour assister aux derniers quarts de finale de Roland-Garros, mercredi 5 juin, cet étudiant en Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) n'a pas pu voir une minute de tennis à cause de la pluie qui tombe sans discontinuer sur Paris depuis la mi-journée.

"Toutes les demi-heures, on nous annonce le report des matchs de trente minutes", soupire le jeune homme de 22 ans, interrogé par franceinfo en milieu d'après-midi. Il reconnait que "tout le monde est un peu déprimé" par la situation.

Remboursement intégral et accès gratuit jeudi

Elodie ne dit pas autre chose. "C'est la première fois que je viens, c'était un rêve depuis toujours d'aller à Roland-Garros en vrai", déplore cette employée d'une grande banque de 24 ans venue avec son compagnon et qui ne rate habituellement aucune édition du tournoi. "On n'a pas beaucoup d'espoir, mais on reste au cas où... Si les matchs reprennent et que plus de deux heures sont finalement jouées dans la journée, nous ne pourrons pas être remboursés", explique la jeune femme, qui connaît visiblement bien le règlement. Et qui rit tout de même lorsqu'elle raconte son astuce pour tromper l'ennui : manger un hamburger à l'un des nombreux comptoirs du stade.

Une de mes collègues est partie en milieu d'après-midi tellement elle en avait marre !Elodieà franceinfo

La Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi, a finalement annoncé peu après 16h30 que tous les matchs du jour étaient annulés et reportés en raison des intempéries. Comme tous les autres spectateurs ayant acheté un billet pour la journée du 5 juin, Elodie et Xavier n'ont cependant pas tout perdu. Ils pourront, d'abord, se faire rembourser en intégralité leurs billets, comme le prévoit le règlement du tournoi. Et ils pourront aussi bénéficier d'une "décision exceptionnelle" des organisateurs : un accès gratuit à Roland-Garros jeudi pour assister, s'ils le souhaitent et si le temps le permet, aux matchs prévus sur le court Suzanne-Lenglen (dans la limite des places disponibles) et sur les courts annexes, sur présentation de leur billet daté de mercredi.

Les déçus du jour pourront donc assister à un quart de finale dames (Madison Keys - Ashleigh Barty) à partir de midi, puis à un quart de finale messieurs (Dominic Thiem - Karen Khachanov) à partir de 14h30.

La situation est en tout cas inédite depuis le 30 mai 2016, où aucun match n'avait pu être joué en raison du mauvais temps. Pas découragé, Xavier compte de toute façon bien revenir pour l'édition 2020 du tournoi. "L'an prochain, le toit du court Philippe-Chatrier devrait être posé, on fera en sorte de prendre des places pour ce court-là !", sourit le jeune homme.