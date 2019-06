DIRECT. Roland-Garros : regardez les quarts de finale de Novak Djokovic, Simona Halep et Dominic Thiem (mais pour l'instant, il pleut)

Ce qu'il faut savoir

Place aux derniers quarts de finale de Roland-Garros 2019, mercredi 5 juin, avec notamment le match entre Simona Halep, tenante du titre chez les dames, et Amanda Anisimova. Chez les messieurs, Novak Djokovic est opposé à Alexander Zverev, et Dominic Thiem, finaliste l'année dernière, à Karen Khachanov. Des rencontres que vous pouvez voir et commenter sur franceinfo.fr.

Les femmes ouvrent le bal. Sur le court Philippe-Chatrier, Simona Halep défendra son titre face à la surprise du tournoi, la jeune Amanda Anisimova, 17 ans et 51e mondiale. La Roumaine n'a pas laissé planer le moindre doute, en huitième en expédiant la Polonaise Iga Swiatek en deux sets et seulement 45 minutes de jeu. L'autre quart de finale se jouera sur le Suzanne-Lenglen entre l'Américaine Madison Keys et l'Australienne Ashleigh Barty.

Quelle sera l'affiche de l'autre demie ? Sur le central, Novak Djokovic, qui a survolé ses quatre premiers tours, affronte Alexander Zverev, revenu à un haut niveau, pour rejoindre Federer et Nadal dans le dernier carré. Sur le court Suzanne-Lenglen, l'Autrichien Dominic Thiem affronte le Russe Karen Khachanov. Le finaliste de l'an dernier a fortement impressionné en huitième, en écartant Gaël Monfils en trois sets (6-4, 6-4, 6-2).