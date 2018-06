Roland-Garros : les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se qualifient pour la finale du double messieurs

Ils ont battu le tandem composé du Croate Nikola Mektic et de l'Autrichien Alexander Peya (6-3, 6-4).

Ils sont en finale ! Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés en demi-finale dans le tournoi de double de Roland-Garros, jeudi 7 juin grâce à leur succès face au tandem composé du Croate Nikola Mektic et de l'Autrichien Alexander Peya (6-3, 6-4). En quart de finale, ils avaient battu l'Argentin Maximo Gonzalez et le Chilien Nicolas Jarry en deux sets (6-4, 7-6). Le duo tricolore a déjà remporté l'US Open en 2015, Wimbledon en 2016 et a atteint la finale de l'Open d'Australie en 2015.

La finale pour Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ! Les Français s'imposent 6-3, 6-4. En larmes, Nicolas Mahut a tout donné dans ce match alors qu’il avait été blessé par son coéquipier à la tempe lors d’un échange. #RG18 #RolandGarros #tennis pic.twitter.com/NwSGt1AWPk — France tv sport (@francetvsport) 7 juin 2018

Mahut sonné lors du premier set

Le match a été perturbé lors du premier set. Nicolas Mahut a en effet été sonné par un malencontreux coup droit reçu dans la tempe, expédié par son partenaire de double. L'Angevin de 36 ans a dû quitté le court accompagné d'un médecin. Mais plus de peur que de mal. Il a repris le match quelques minutes plus tard pour ensuite remporter le match.