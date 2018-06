Caroline Garcia, Richard Gasquet, Gaël Monfils… Les Français éliminés de Roland-Garros

Ils étaient arrivés au troisième tour… mais l'espoir a tourné court. C'est terminé : tous les Français ont été éliminés de Roland-Garros. Caroline Garcia était la dernière à porter les couleurs tricolores sur la terre battue. Elle a été éliminée 6-2, 6-3, lundi 4 juin, contre l'Allemande Angelique Kerber. Les hommes n'ont pas dépassé la première semaine, ce qui ne s'était pas produit depuis 2007. Chez les femmes, le glas a sonné dès le premier jour de la seconde semaine.

Si vous avez raté le début de Roland-Garros, franceinfo fait le tour des résultats des joueurs français, qui n'ont pas manqué de faire réagir les internautes.

Elle portait les derniers espoirs des tricolores. Caroline Garcia s'est inclinée face à l'Allemande Angelique Kerber, lundi. La 7e mondiale n'a pas trouvé son rythme de croisière lors de ce match plié en un peu plus d'une heure. En deux sets, la France a vu ses espoirs s'envoler.

Watch the highlights of the match between Angelique Kerber and Caroline Garcia. The German won in two sets 6/2 6/3. More videos on Youtube : https://t.co/IibTUiOwxc #RG18 pic.twitter.com/vIYvvOydmm