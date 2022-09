DIRECT. Roger Federer dispute le dernier match de sa carrière, associé en double à Rafael Nadal... Suivez la Laver Cup et ce grand moment du tennis

Pour le dernier match de la carrière de Roger Federer, le Suisse et Rafael Nadal affrontent en double Frances Tiafoe et Jack Sock, vendredi soir, lors de la Laver Cup 2022.

La der d'une légende. Après avoir annoncé sa retraite le 15 septembre dernier, Roger Federer, associé en double à Rafael Nadal, dispute le dernier match de sa carrière face au duo Frances Tiafoe-Jack Sock, vendredi 23 septembre, à l'O2 Arena de Londres, pour le compte de la Laver Cup 2022.

À 41 ans, le Suisse met fin à une immense carrière, ponctuée par 20 tournois du Grand Chelem, six Masters et 28 Masters 1000. Aux côtés de son rival et ami espagnol Nadal, Federer essayera de finir sur une bonne note contre les Américains Tiafoe et Sock, respectivement 19e et 127e au classement ATP. Vivez ce moment qui marque incontestablement un tournant dans l'histoire du tennis mondial. Il y aura bien un avant, et un après Roger Federer.