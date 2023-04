Tennis : Rafael Nadal, déjà absent à Monte-Carlo, forfait pour le tournoi de Barcelone

L'Espagnol de 36 ans n'a plus foulé les courts de tennis depuis sa blessure à l'Open d'Australie, mi-janvier.

L'inquiétude grandit encore et encore. Rafael Nadal a annoncé, vendredi 14 avril, sur son compte Instagram qu'il ne participera pas au tournoi ATP 500 de Barcelone (du samedi 15 au dimanche 23 avril). "Barcelone est un tournoi spécial pour moi parce que c'est mon club d'adoption et parce que jouer à la maison est toujours un sentiment unique, souligne l'Espagnol sur sa publication Instagram. Je ne suis pas encore prêt et je continue donc mon processus de préparation pour le retour à la compétition." Il a remporté à douze reprises ce tournoi.

Déjà forfait l'an dernier à Barcelone, la santé de l'ancien numéro 1 mondial inquiète, lui qui a récemment renoncé à Monte-Carlo et qui n'a plus joué en compétition depuis sa blessure au psoas iliaque de la jambe gauche à l'Open d'Australie, mi-janvier. A un peu moins de deux mois de Roland-Garros, le joueur de 36 ans, sacré quatorze fois porte d'Auteuil, prend toutes les précautions pour préparer au mieux les internationaux de France.