Tennis : Rafael Nadal bat Daniil Medvedev en demi-finale à Acapulco et reste invaincu en 2022

Après avoir remporté le tournoi d'Adélaïde et l'Open d'Australie, l'Espagnol jouera une nouvelle finale à Acapulco samedi.

Après un duel épique en finale de l'Open d'Australie dans lequel Rafael Nadal, mené deux sets à zéro, a renversé Daniil Medvedev, les deux joueurs se retrouvaient vendredi 25 février en demi-finale du tournoi d'Acapulco. Et le taureau de Manacor a encore piqué son adversaire au vif en le battant pour la cinquième fois en six confrontations.

14 victoires, aucune défaite

Une victoire 6-3, 6-3 en deux heures de jeu au cours desquelles le Majorquin a sauvé onze balles de break pour ne jamais concéder son service. A 35 ans, "Rafa" réalise son meilleur début de saison en carrière avec quatorze victoires et aucune défaite.

De bon augure alors que l'Espagnol n'a toujours pas foulé sa surface favorite, la terre battue. Nadal affronte ce soir le Britannique Cameron Norrie, qui s'est défait de Stefanos Tsitsipas, en finale pour remporter son troisième titre consécutif cette saison.

Départ canon, fulgurances et volonté de fer : comment Nadal a éteint Medvedev en demi-finale à Acapulco (6-3, 6-3) ! pic.twitter.com/pGGkJ93diQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 26, 2022

Daniil Medvedev, lui, entrera dans l'histoire lundi malgré sa défaite. Premier numéro un mondial hors "Big Four" depuis 2004 et Andy Roddick, le Russe retiendra que si il est le nouveau roi sur le trône, le boss est bel et bien Nadal dans ce début de saison.