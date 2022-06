Roland-Garros 2022 : "Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas" avoue Rafael Nadal, dans le flou sur son avenir

Assiste-t-on aux derniers échanges de Rafael Nadal ? Son avenir est au coeur de toutes les discussions alors que l'Espagnol va disputer sa 14e finale à Roland-Garros, dimanche 5 juin. Dans un long entretien enregistré samedi et diffusé en amont de la finale sur France 2, l'ogre de l'ocre a avoué être dans le flou quant à la suite de sa carrière.

"Je ne sais pas, j'aimerais pouvoir donner une réponse plus claire mais pour l'instant je n'en sais rien, explique-t-il à Laurent Luyat. Il y a une chose claire, c'est que j'aimerais beaucoup revenir ici à Roland-Garros pendant quelques années mais j'ai un problème à un pied qui ne me permet pas de m'entraîner beaucoup." L'Espagnol est victime du syndrome de Müller-Weiss, une pathologie osseuse dégénérative qui le touche au pied gauche.

Mais Rafael Nadal l'assure, il vise bien un retour à Paris malgré certains bruits qui couraient depuis quelques jours. "Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas, poursuit-il. Après ce tournoi, on va essayer de trouver des solutions pour mon pied. Il y a des jours très difficiles mais je vais tout faire pour continuer à jouer. Je vais me donner tous les moyens pour venir à nouveau ici." Les prochaines semaines et prochains mois seront donc décisifs pour la carrière de l'homme aux 21, et peut-être bientôt 22, titres du Grand Chelem.