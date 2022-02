La démonstration du XV de France, Mbappé rejoint Ibrahimovic, Nadal roi au Mexique… Ce qu’il faut retenir du week-end de sport

Les grands noms ont répondu présent samedi 26 et dimanche 27 février, que ce soit au Parc des Princes, à Murrayfield ou sous le soleil d'Acapulco. Van Aert, lui, a brillé sur les routes flandriennes tandis que l'équipe de France de basket a poursuivi son sans-faute dans les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde de basket.

Six Nations : les Bleus taille patrons

Le XV de France est reçu trois sur trois. Après leurs succès à la maison contre l’Italie et l’Irlande, les Bleus ont bien voyagé à Edimbourg. Face à leur bête noire des dernières années, les hommes de Fabien Galthié ont d’abord fait preuve de réalisme dans un premier acte équilibré. Mais la seconde période a été à sens unique, avec un XV de France irrésistible qui a dicté sa loi à Murrayfield, face à des Ecossais submergés par les vagues bleues. Score final : 36-17, et même de quoi nourrir quelques regrets pour les Français, trop imprécis au pied (10 points perdus sur des pénalités ou transformations ratées).

Grâce à leurs six essais, les Bleus empochent tout de même le point du bonus offensif, eux qui n’avaient plus inscrit autant de points en Ecosse depuis 1998. Résultat, la France occupe seule la tête du tournoi avant de défier le pays de Galles à Cardiff et de recevoir l’Angleterre pour une rencontre qui pourrait être une finale. Dans les autres matchs du week-end, les Anglais ont péniblement pris le dessus sur les Gallois (23-19), au terme d’un match bien moins flamboyant que le récital tricolore plus tôt dans l’après-midi samedi.

Même si le score est encore plus éloquent que celui du succès tricolore, la victoire de l'Irlande aux dépens de l'Italie dimanche (57-6) n'a pas dégagé la même impression de puissance. La faiblesse de l'opposition transalpine, réduite à 13 une grande partie du match, n'a en effet pas permis au XV du Trèfle de véritablement s'étalonner. Sans forcer, les hommes en vert se retrouvent néanmoins deuxièmes du classement et peuvent toujours espérer un faux-pas de Bleus pour remporter le Tournoi.

Football : Mbappé rejoint Ibrahimovic au panthéon du PSG

Auteur d’un doublé contre l’AS Saint-Etienne, Kylian Mbappé a vécu une soirée historique. Pas parce que la victoire 3-1 des Parisiens les rapprochent un peu plus du titre, mais parce que le Français a atteint la barre des 156 buts avec le PSG. Et alors ? Il rejoint tout simplement Zlatan Ibrahimovic au rang des deuxièmes meilleurs buteurs de l’histoire du club parisien. "Ibra, quand on sait ce qu'il a fait ici, c'est symbolique, je suis dans des standards élevés, dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler, s'il n'y a pas de gros problèmes, je vais arriver à le dépasser."

Dans le viseur de l’insatiable buteur tricolore : Edinson Cavani. "Il reste Edi (Cavani), on va voir comment ça va se passer". Et ce, même si El Matador pointe à 200 buts avec le PSG. "Être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, on va voir ce qui va se passer", a promis Mbappé, envoyant ainsi un message subtil sur son avenir qui pourrait finalement s’écrire à Paris.

C’était d’ailleurs l’objet d’une banderole à son honneur dans le virage Auteuil samedi : "C'est sympa d'avoir l'affection des gens, des supporters, on joue aussi pour ce genre de choses. Il y a bien sûr ce côté performance statistique, mais laisser une empreinte, ça crée un lien, ça me touche beaucoup. C'est super d'avoir la reconnaissance des siens, c'est pour ça qu'on joue."

Tennis : Nadal prolonge la fête à Acapulco

On peut avoir 35 ans et être le roi de la nuit à Acapulco. Surtout lorsque l’on s’appelle Rafael Nadal, et que l’on vient déjà de faire danser l’Australie en rythmant les nuits de Melbourne. Auréolé d'un titre à l'Open d’Australie, son 21e trophée en Grand Chelem, l’Espagnol a débarqué au Mexique avec le même tennis irrésistible. Après avoir écarté Daniil Medvedev en demi-finale, le Majorquin n’a laissé aucune chance au Britannique Cameron Norrie en finale (6-4, 6-4).

Nadal croque tout sur son passage !



3ème titre en 3 finales en 2022 pour Rafa, qui a maîtrisé Cameron Norrie 6-4 6-4 pour s'offrir son 4ème titre à Acapulco. Incroyable. pic.twitter.com/A5tujro9r4 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) February 27, 2022

Grâce à ce quinzième succès de l’année, Rafael Nadal empoche sa quatrième victoire à Acapulco après 2005, 2013 et 2020), son 91e titre en carrière. Le tout en ne concédant aucun set, et en prolongeant sa série d’invincibilité entamée le 5 août dernier. Le taureau de Manacor est encore loin d’être dompté.

Cyclisme : Van Aert déjà en gros braquet

Le gratin du cyclisme mondial est prévenu : l’ogre Wout Van Aert est de retour. Pour sa première course de la saison, le Cannibale 2.0 de la Jumbo-Visma a déjà sorti les crocs. Favori de la classique Het Nieuwsblad, le champion de Belgique a réussi sa rentrée sur route, lui qui a écourté sa saison en cyclo-cross. Sur les pavés des monts flandriens, Van Aert a laissé ses coéquipiers imposer leur loi avant de s’envoler à l’approche du Bosberg, à 13 km de l’arrivée.

Sentant le souffle de l’Italien Colbrelli - vainqueur du dernier Paris-Roubaix - dans sa nuque, WVA a fini la journée en solitaire sur les pavés, tricot de champion du plat pays sur le dos. Un raid en solitaire pour une victoire royale pour le roi de la petite Reine en Belgique, qui n’était là "que pour préparer" la saison des Classiques avec Paris-Roubaix et le Tour des Flandres en tête de liste. Vu l’état de forme affiché, ses adversaires ont de quoi trembler. A moins que la malédiction du vainqueur du Nieuwsblad, qui veut que le gagnant ne remporte aucune course ensuite, ne frappe de nouveau.

Les basketteurs français font respecter leur rang

L'équipe de France de basket a poursuivi sur sa belle lancée avec une deuxième victoire contre le Portugal (69-56), dimanche à Matosinhos, en match comptant pour les qualifications du Mondial 2023. Les hommes de Vincent Collet, qui partaient largement favoris face à la modeste équipe du Portugal, 58e nation au classement Fiba, signent en outre leur quatrième victoire de suite et se rapprochent de la qualification.

Pourtant, tout n'a pas été parfait, les Bleus pointaient même avec un point de retard à la pause (35-34), et ils n'ont réussi à vraiment décoller et s'imposer que dans le dernier quart-temps.

Après ces deux victoires contre le Portugal et les succès face au Monténégro (73-67) et à la Hongrie (78-54) en novembre 2021, les vice-champions olympiques poursuivent un parcours sans faute, même si des ajustements semblent encore nécessaires.