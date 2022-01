Open d'Australie : le rêve continue pour Cornet, Collins renversante, l'émotion de Swiatek... Ce qu'il faut retenir des matchs du jour dans le tableau féminin

Le tennis tricolore s'est réveillé avec une magnifique nouvelle, lundi 24 janvier. Alizé Cornet, 32 ans, s'est qualifiée pour son premier quart de finale d'un Grand Chelem de sa carrière. La Française a sorti l'ancienne numéro un mondiale Simona Halep pour rejoindre Danielle Collins au prochain tour.

"Aller plus loin, ce n'est pas un rêve, c'est juste une ambition." Alizé Cornet avait les crocs avant d'entrer sur le court face à Simona Halep. Dans la chaleur étouffante de Melbourne, la 61e joueuse mondiale a réussi un authentique exploit en rejoignant les quarts de finale pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem, lors de son 63e Majeur. "Il n'est jamais trop tard", a-t-elle expliqué.

Cornet a été impériale pendant la première partie de la rencontre, remportant le premier set, mais a raté le coche dans le deuxième lorsqu'elle a manqué deux balles de break pour mener 4-1. Dès lors, Halep a remporté six jeux consécutifs, poussant Cornet au troisième set. La Française a fini par reprendre le dessus sur la Roumaine. Après deux balles de match ratées à 5-3, la Niçoise a fini par conclure la partie sur son service, au terme de 2h35 de jeu (6-4, 3-6, 6-4).

"Je ne réalise pas du tout pour l'instant, a réagi Cornet au micro d'Eurosport. Je me suis convaincue que j’allais le faire et je l’ai fait, c’est magique ! Je n’ai pas de mots, ça fait 13 ans que j'attendais ça." Alizé Cornet sera opposée à Danielle Collins en quarts de finale.

Les larmes aux yeux, Iga Swiatek a laissé l'émotion l'envahir après son succès en huitièmes de finale face à Sorana Cirstea. Au terme d'une rencontre mouvementé, la Polonaise rejoint les quarts de finale de l'Open d'Australie pour la première fois de sa jeune carrière (20 ans). Jusqu'à présent, Swiatek n'avait dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem qu'à Roland-Garros (victoire en 2020, quarts en 2021).

