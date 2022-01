Open d'Australie : ce qu'il faut savoir sur le cas Renata Voracova, joueuse tchèque dont le visa a été annulé (comme Novak Djokovic)

En dépit du battage médiatique suscité par sa situation, Novak Djokovic n'est pas le seul joueur à être au coeur de l'imbroglio sur l'exemption médicale accordée - par erreur - par Tennis Australia, l'organisateur de l'Open d'Australie. Non, le numéro un mondial n'est pas l'unique exception puisque ce vendredi 7 janvier, plusieurs médias australiens ont révélé l'existence d'une autre professionnelle du circuit empêtrée dans les mêmes problématiques : la Tchèque Renata Voracova.

Commençons par le commencement. Selon des sources proches du dossier, la joueuse de 38 ans, 81e mondiale, serait arrivée en Australie le mois dernier. Celle-ci aurait bénéficiée d'une exemption médicale pour rentrer sur le territoire, ayant contracté le Covid-19 dans les récents mois. Sauf que - et c'est également le noeud du problème de l'affaire Djokovic - cette exemption, donnée par Tennis Australia, n'aurait jamais dû l'être.

En effet, deux courriers du gouvernement fédéral à la mi-novembre, dont un émanant du ministre de la Santé lui-même, ont été envoyés à Craig Tiley, le patron du tennis australien, pour lui signifier que le fait d'avoir eu le Covid dans les six derniers mois ne pouvait constituer un motif valable d'exemption médicale pour les non-vaccinés et donc un accès libre - sans quarantaine - sur le territoire. Des courriers auxquels Tennis Australia n'a pas donné suite, sans même prendre la peine d'en avertir l'État de Victoria où se trouve Melbourne, terre d'accueil du premier Grand Chelem de la saison...

#breaking: A female tennis player from the Czech Republic has had her Australian visa cancelled and is being detained in the same immigration hotel as Djokovic. Renata Voráčová, who has already played in a warm-up tournament in Melbourne, was detained by ABF officials yesterday