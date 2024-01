Open d'Australie 2024 : "J'ai beaucoup appris", retient Arthur Cazaux après son éclosion à Melbourne

"Pourquoi pas intégrer le top 50 avant la fin de saison ?" Avec cette déclaration, les ambitions d'Arthur Cazaux sont posées. Après sa défaite contre le Polonais Hubert Hurkacz, lundi 22 janvier (7-6, 7-6, 6-4), le Français s'est présenté en conférence de presse déçu, mais pas abattu. "J'avais un bon niveau depuis le début de la semaine et j'avais envie d'aller plus loin. Je retiens beaucoup de positif. J'ai beaucoup appris et ça va beaucoup m'apporter pour le reste de la saison", s'est félicité celui qui devrait occuper le 83e rang mondial à l'issue du tournoi.

👏 Une ovation bien méritée : auteur d'un superbe Open d'Australie, Arthur Cazaux s'arrête en 8e de finale, la faute au trop solide Hubert Hurkacz (7-6, 7-6, 6-4) #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/s2gcvveVqO — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 22, 2024

A maintenant 21 ans, Arthur Cazaux a connu un parcours en dents de scie, lui qui a longtemps été l'étoile montante du tennis français, avant de laisser la lumière à d'autres, notamment Arthur Fils et Luca Van Assche. La faute à une succession de blessures musculaires qui ont freiné sa progression, avec en point d'orgue une pubalgie qui l'a privé de compétition pendant huit longs mois en 2022. Aujourd'hui, presque trois ans après sa première apparition en Grand Chelem, les blessures semblent enfin derrière lui.

Trois top 35 éliminés, une première pour un Français

Pour atteindre son premier huitième de finale en Grand Chelem, le jeune Montpelliérain a réalisé un parcours exceptionnel, éliminant d'abord le 35e joueur mondial Laslo Djere, avant de réaliser l'un des exploits de cet Open d'Australie en balayant Holger Rune, numéro 8 mondial. Au troisième tour, il a fait preuve de caractère en dominant en trois sets sec Tallon Griekspoor, tête de série numéro 28. Des prestations qui le poussent désormais à viser plus haut. "Le fait d'avoir gagné contre des très bons joueurs cette semaine, ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant".

En éliminant d'entrée ces trois joueurs, tous issus des 35 premières places à l'ATP, Arthur Cazaux est devenu le troisième joueur à réaliser cet exploit, ainsi que le premier Français. Les deux autres à l'avoir déjà fait ? Carlos Moya en 2001 et Stanislas Wawrinka en 2017, deux anciens vainqueurs de Grand Chelem.

Le parcours d'Arthur Cazaux :

✅ 1/64 vs Djere (N°33)

✅ 1/32 vs Rune (N°8)

✅ 1/16 vs Griekspoor (N°31)



📊 Pour la troisième fois seulement depuis 40 ans, un joueur s'est qualifié en seconde semaine de l'Open d'Australie après avoir battu trois joueurs classés dans le Top 35 :… pic.twitter.com/LAL1NAKGBJ — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 20, 2024

Le Français enchaînera très vite après son parcours étoilé à Melbourne. Ce lundi, l'Open Sud de France a invité Arthur Cazaux dans le tableau principal, chez lui, à l'ATP 250 de Montpellier. De quoi le ravir, lui qui a "hâte de produire un show à l'Open Sud de France, chez moi. Je l'ai inscrit en rouge dans mon programme".