Open d'Australie 2024 : Gauff en demies, Garcia et Mladenovic sorties en double... Ce qu'il faut retenir des matchs de lundi

L'Open d'Australie 2024 entre dans le moment de vérité, avec le début des quarts de finale, mardi 23 janvier. Au programme de ce mardi : Novak Djokovic, Jannik Sinner ou encore Aryana Sabalenka. Mais pour ouvrir la journée, c'est l'Américaine Coco Gauff qui s'est illustrée, face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk. Côté double féminin, c'est en revanche terminé pour la paire tricolore.

Les favoris : Coco Gauff au rendez-vous

Quatrième joueuse mondiale, et sacrée lors du dernier US Open, Coco Gauff arrivait forcément avec des ambitions élevées à Melbourne. Pour le moment, le plan de l'Américaine se déroule sans accroc, puisque cette dernière s'est qualifiée pour sa première demi-finale à l'Open d'Australie, mardi. Non sans batailler face à Marta Kostyuk, 37e mondiale, qui a pris le deuxième set au tie-break, entraînant Coco Gauff dans un combat de plus de trois heures (7-6, 6-7, 6-2).

En difficulté sur son coup droit, l'Américaine a commis un nombre inquiétant de fautes directes, mais s'en est finalement sortie, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des huitièmes de finale à l'Open d'Australie. Mais, sur son petit nuage de puis plusieurs mois, Coco Gauff a prolongé sa série d'invincibilité (12 matchs). Pour sa première demi-finale, l'Américaine affrontera la gagnante du choc entre Aryna Sabalenka (2e joueuse mondiale) et Barbora Krejcikova (11e joueuse mondiale).

Les Bleues : finies pour la paire Garcia-Mladenovic

Alors qu'il n'y avait déjà plus de Tricolores dans les tournois simple dames et messieurs, après les éliminations d'Océane Dodin et Arthur Cazaux lundi, il n'y en a plus non plus dans le tableau du double féminin. Sacrée deux fois à Roland-Garros, la paire Caroline Garcia-Kristina Mladenovic ne remportera pas son premier Open d'Australie cet année.

Les deux Françaises sont tombées en quarts de finale mardi face au duo Lyudmyla Kichenok (Ukraine) - Jelena Ostapenko (Lettonie) en deux sets (7-6, 6-4).Déjà sacrée deux fois à Melbourne avec la Hongroise Timea Babos, Kristina Mladenovic n'accrochera donc pas de troisième victoire en double à l'Open d'Australie. Pour trouver du tricolore en Australie, il faut regarder dans le tableau féminin junior. Disposant d'une wild-card (invitation) Ksenia Efremova, 14 ans seulement, est qualifiée pour les huitièmes de finale où elle affrontera l'Américaine Mia Slama.