Open d'Australie 2024 : Diane Parry qualifiée, Alizé Cornet au tapis, Andrey Rublev se fait peur... Ce qu'il faut retenir de la nuit et des Français

Coup d'envoi du premier Grand Chelem de l'année. Pour cette première journée à Melbourne, la Française Diane Parry s'est qualifiée, dimanche 14 janvier, pour deuxième tour en s'imposant face à la tête de série numéro 30. En revanche, la journée a été moins radieuse pour Alizé Cornet et Arthur Rinderknech, déjà éliminés. Si l'Italien Jannik Sinner a validé son ticket pour le tour suivant sans souci, le Russe Andrey Rublev a dû batailler pour se qualifier.

Les Français : Parry qualifiée, Cornet et Rinderknech déjà éliminés

C'est la belle nouvelle du jour. Diane Parry s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière au deuxième tour de l'Open d'Australie. Un joli coup pour la Française qui a éliminé la tête de série numéro 30, la Chinoise Xinyu Wang, en trois sets 6-3, 2-6, 6-3. Si elle s'est totalement déréglée lors de la deuxième manche, la Française est parvenue à se sortir de ce premier tour complexe, avec autorité dans le dernier set. Au prochain tour, elle affrontera la Russe Kamilla Rakhimova (90e WTA).

Pour Alizé Cornet, en revanche, c'est déjà terminé. La Niçoise de 33 ans, 112e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, a été stoppée dès le premier tour par la jeune qualifiée russe Maria Timofeeva 6-2, 6-4. Le match a toutefois été beaucoup plus accroché que le score ne le laisse imaginer, puisque les deux joueuses ont bataillé plus de deux heures. Alizé Cornet a notamment écarté deux balles de 6-0 dans la première manche. Il s'agit de la quatrième défaite au premier tour sur les cinq derniers tournois du Grand Chelem pour la joueuse qui disputait son 68e tournoi Majeur consécutif, un record. Âgée de 20 ans, Maria Timofeeva (144e à la WTA) décroche ainsi la toute première victoire de sa jeune carrière en Grand Chelem.

Même scénario pour Arthur Rinderknech (97e mondial), qui s'est incliné face au Russe Pavel Kotov, 64e à l'ATP, au terme d'un long combat de près de cinq heures et cinq manches 7-5, 6-1, 6-7[8], 6-7[7], 6-3. Alors que le Français de 28 ans avait pourtant réussi à redresser la barre in extremis en écartant une balle de match dans le jeu décisif du troisième set avant de l'empocher et d'égaliser à deux sets partout, Pavel Kotov a trouvé les ressources pour interrompre cette "remontada" et se qualifier. En trois participations, Arthur Rinderknech n'a réussi à franchir le premier tour qu'une seule fois, en 2022, face à l'Australien Alexei Popyrin.

Les résultats marquants : Sinner sans trembler, Rublev a eu chaud

Un premier tour tout en maîtrise. Le numéro 4 mondial Jannik Sinner, arrivé à Melbourne sans avoir disputé de tournoi préparatoire, a réussi une entrée solide en dominant le Néerlandais Botic van de Zandschulp (59e) en trois sets 6-4, 7-5, 6-3. Un break d'entrée de match, un autre en fin de deuxième manche, et quatre jeux inscrits de suite après avoir été mené 2-0 dans le troisième set ont permis au jeune Italien de 22 ans de s'imposer avec sérieux en un peu plus de deux heures et demie. "C'était mon premier match de la saison, je me sens bien physiquement, je suis en bonne forme. C'est un tournoi où j'aimerais jouer le mieux possible", a déclaré l'un des principaux outsiders au titre. Il affrontera au deuxième tour l'Argentin Pedro Cachin ou le qualifié néerlandais Jesper de Jong.

La qualification a été plus délicate pour Andrey Rublev (5e) face au fantasque brésilien Thiago Seyboth Wild (78e). Ce dernier a poussé le Russe dans ses retranchements au terme d'un combat de 3h45 et cinq sets 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 [10]. Il lui aura fallu cinq occasions pour se qualifier, après avoir été malmené pendant deux sets par le Brésilien. Poussé jusqu'au super tie-break décisif, Andrey Rublev a su retrouver sa lucidité, mise à rude épreuve, pour conclure le match. Il affrontera au deuxième tour soit l'Américain Christopher Eubanks, soit le Japonais Taro Daniel.